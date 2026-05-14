[Análisis] ¿Abelardo de la Espriella podría perder apoyo femenino tras polémicas con periodistas?

A menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo de la Espriella terminó en el ojo del huracán debido al tratamiento que les dio a dos mujeres periodistas: María Lucía Fernández, de Noticias Caracol, y Laura Rodríguez, del programa ‘Piso 8′.

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Tras una pregunta incómoda que le hizo María Lucía Fernández, De la Espriella le recalcó que ella no entendía la diferencia entre ética y derecho porque no era abogada. Además, le dijo que “la ignorancia es atrevida” cuando ella le contrapreguntó.

El caso de la periodista Laura Rodríguez fue aún más grave. El candidato presidencial estaba hablando en un tono jocoso sobre una noticia falsa según la cual él se había operado los glúteos. Después de negarlo, les pidió a los periodistas que le dejaran mostrar una foto que, según él, le había hecho ganar votos femeninos. Aunque la periodista Laura Rodríguez quiso fijarse en otros detalles de la imagen, el candidato le pidió que le hiciera zoom a su entrepierna.

“No, pero mi amor, qué más ves, no seas tímida”, le dijo el candidato presidencial a la periodista. Horas más tarde, ella escribió en su cuenta de X que se había sentido “acosada” y “asqueada”.

Las reacciones en redes sociales frente a estos dos casos no se hicieron esperar. Sus rivales políticos aprovecharon la oportunidad para subrayar las posiciones de De la Espriella y él trató de defenderse.

Candidatos como Iván Cepeda, Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia pidieron mayor respeto por las mujeres periodistas.

Las disculpas no apaciguaron la tormenta

Aunque De la Espriella no consideró que ameritaba disculparse con María Lucía Fernández, sí decidió expresar su arrepentimiento sobre los comentarios que le hizo a Laura Rodríguez.

Para empezar, advirtió que su intención nunca fue ofenderla, irrespetarla y mucho menos acosarla en frente de miles de personas.

“Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, sostuvo Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial en la red social X.

La disculpa, sin embargo, también fue objeto de críticas por parte de distintas figuras públicas. “TODO MUY CLARO, Abelardo de la Espriella: 128 palabras para justificarse. 6 para disculparse”, señaló el candidato presidencial Sergio Fajardo.

Mientras tanto, la periodista María Jimena Duzán consideró que las excusas del candidato no eran del todo claras, pues se refirió a lo ocurrido como un mal chiste.

“Pidió perdón, pero queda claro que no sabe por qué fue que tuvo que hacerlo. Para él este episodio fue un derroche de humor inofensivo que Laura no entendió por qué carece del sentido del humor. No, candidato. El problema no es que Laura no hubiera entendido sus chistes. El tema es que usted la irrespeto (SIC) públicamente y la forzó a que exaltara el tamaño de su miembro”, manifestó Duzán en un trino.

En la campaña de Abelardo de la Espriella tienen muy clara la importancia del voto femenino. No es gratuito que hayan creado un colectivo llamado ‘Las tigresas de la Patria’, que busca promover valores tradicionales y fortalecer la presencia femenina en la política.

“El movimiento nace como respuesta al sentimiento extendido de abandono institucional que hoy enfrentan miles de mujeres en el país, particularmente frente a la inseguridad, la crisis en salud, las dificultades económicas, la sobrecarga del cuidado y la incertidumbre sobre el porvenir de sus hijos. Las Tigresas de la Patria se presentan como una fuerza organizada, consciente y decidida, que entiende que el rol de la mujer es determinante en los momentos de mayor dificultad histórica”, indicó la campaña de De la Espriella en enero pasado.

Sin las mujeres ningún candidato puede convertirse en presidente. Para las próximas elecciones, por ejemplo, la Registraduría advirtió que 21,2 millones de las 41,4 millones de personas habilitadas para votar son mujeres.

Pero las votantes femeninas no solo son más, sino que también participan con mayor frecuencia que los hombres en los procesos electorales. Según datos de ONU Mujeres, en las elecciones presidenciales del 2022 votó el 59,7 % de las mujeres habilitadas para votar. En contraste, esta cifra cayó al 52,8 % en el caso de los hombres.

¿Las mujeres podrían apartarse de Abelardo De la Espriella?

Aunque no son una población electoral homogénea, lo cierto es que las mujeres sí son más sensibles que sus pares hombres a los asuntos de género. Un asunto preocupante para un candidato como Abelardo de la Espriella, que está disputando su paso a segunda vuelta presidencial.

“Incluso para las mujeres que están de acuerdo con la cultura patriarcal y machista, sus insinuaciones, su agresividad y su violencia simbólica pueden hacer que ese voto cambie. Y, sobre todo, ante las críticas y el cuestionamiento que la candidata de derecha, Paloma Valencia, ha expresado”, sostuvo la politóloga y profesora de la Pontificia Universidad Bolivariana, María Carolina Horta.

En efecto, el uribismo no pasó por alto la controversia. De hecho, el propio expresidente Álvaro Uribe aprovechó la coyuntura y publicó un video en el que señaló que Paloma hará respetar a las mujeres en su eventual gobierno.

No obstante, la profesora Carolina Horta advirtió que en materia electoral los efectos para Abelardo de la Espriella podrían ser mixtos. Si bien existe el riesgo de que pierda espacio con el voto femenino, también podría ganar más terreno entre los hombres que se sienten representados por sus comentarios machistas.

Por ahora, varias aliadas tratan de atajar la crisis. La representante a la Cámara de Cambio Radical Lina María Garrido defendió al candidato y reivindicó las excusas que pidió ante la opinión pública.

“Como humano y caballero, Abelardo de la Espriella no tiene inconveniente en ofrecer disculpas por el malentendido (ojalá vean la entrevista completa para apreciar el contexto). Lo cierto es que la estrategia conjunta de desprestigio ejecutada por las campañas de Paloma y Cepeda fue el mejor escenario para que el Tigre pudiera, una vez más, ratificar grandeza, humildad y respeto hacia las mujeres. Otra más que les sale mal. ¿Ahora qué se van a inventar?“, se preguntó la congresista.

Lo cierto es que se trató de una salida en falso y solo hasta el 31 de mayo quedará claro si convertirse en el candidato más polémico de los últimos días tendrá algún efecto en las urnas.