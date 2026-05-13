“Ha sido todo un caballero”: vice de Abelardo de la Espriella defendió al candidato ante críticas por tratos a mujeres

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella. (Foto: Tomada de Facebook José Manuel Restrepo - 15 de marzo de 2026)

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, se refirió recientemente a los comportamientos ampliamente cuestionados del abogado con dos mujeres periodistas en días recientes. En el 'Foro Presidencial Capitales que construyen‘, al también exministro le preguntaron por los tratos de su candidato hacia Laura Rodríguez en Piso 8 y María Lucía Fernández en Noticias Caracol.

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Salió en defensa del candidato

Sobre el primer hecho, sucedido cuando el candidato presidencial le insistió a la presentadora del programa radial y digital Piso 8 que viera una foto íntima suya, Restrepo señaló que hizo bien en disculparse posteriormente. “Ha sido todo un caballero en el sentido de reconocer que esas palabras no las debió usar en ese escenario", afirmó Restrepo.

Sin embargo, frente a las palabras dirigidas a María Lucía Fernández, a quien De la Espriella llamó “ignorante”, aseguró que “la discusión se dio en el marco de una entrevista” y que en medio del debate electoral “hay preguntas y respuestas que pueden ser incómodas, pero son con argumentos“.

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Además, sostuvo que el candidato respondió con argumentos a cada pregunta de la entrevista y enfatizó: “Me dolió muchísimo porque en una de las preguntas se puso en entredicho la fe del candidato (...) si a mi me hubieran hecho esa pregunta, me hubiera molestado“. El candidato reprochó que, supuestamente, cuestionaran la fe católica de de la Espriella, ya que ”ese no es un escenario para ese tipo de preguntas“.

Habló sobre papel de las mujeres en su plan de gobierno

José Manuel Restrepo también aprovechó para decir que en la campaña siempre ha existido “un compromiso de respeto, primero por la prensa, por la democracia y también por la mujer“, y señaló: “son pocos los programas que hoy se están desarrollando con una propuesta en defensa de la mujer como lo tiene hoy la campaña de Abelardo de la Espriella“.

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