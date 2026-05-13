“La forzó a que exaltara el tamaño de su miembro”: María Jimena Duzán tras ‘disculpas’ de Abelardo de la Espriella

Después de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella le pidió disculpas a la periodista Laura Rodríguez, panelista del programa ‘Piso 8′, varias voces manifestaron sus posiciones frente a esta intensa polémica.

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La causa de la controversia fue una entrevista del programa ‘Piso 8’. Allí, Abelardo de la Espriella se estaba refiriendo a un detalle en una de sus fotos que, según él, le había dado popularidad entre las votantes femeninas. Luego, le pidió a una periodista que se fijara en un detalle de una foto. Al parecer, se refería a su entrepierna. “No, pero mi amor, qué más ves, no seas tímida”, le dice a la periodista Laura Rodríguez.

Sobre este hecho, Rodríguez se pronunció en su cuenta en la red social X. “No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, advirtió Rodríguez.

El trino tuvo una gran visibilidad y dejó ver la incomodidad que sintió la periodista en medio de la entrevista. Ante estos hechos, Abelardo de la Espriella decidió pronunciarse.

“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes. Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, comentó De la Espriella.

Periodistas cuestionan las excusas de Abelardo de la Espriella

Entre tanto, la periodista María Jimena Duzán se pronunció sobre lo ocurrido y sostuvo que las excusas que ofreció Abelardo de la Espriella muestran que él interpretó las ofensas como parte de una broma.

“Pidió perdón, pero queda claro que no sabe por qué fue que tuvo que hacerlo. Para él este episodio fue un derroche de humor inofensivo que Laura no entendió por qué carece del sentido del humor. No, candidato. El problema no es que Laura no hubiera entendido sus chistes El tema es que usted la irrespeto (SIC) públicamente y la forzó a que exaltara el tamaño de su miembro”, advirtió Duzán.

Adicionalmente, cuestionó la posición que tuvieron los hombres que se encontraban en la mesa de trabajo con la periodista y advirtió que ninguno detuvo al candidato.