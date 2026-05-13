Tras polémica de Abelardo de la Espriella con mujeres periodistas, Uribe se pronunció: “Paloma las hará respetar”

A propósito de la tormenta que se cierne sobre la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella por sus comentarios a dos periodistas, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció y aseguró que su candidata, la senadora Paloma Valencia, garantizará que las mujeres sean respetadas durante su eventual gobierno.

(Lea más sobre la campaña presidencial dando clic en: “Lo lamento”: Abelardo De la Espriella publicó mensaje para pedirle disculpas a periodista tras incómodo momento en vivo).

“Mujeres de mi patria, Paloma las hará respetar a ustedes y a Colombia. Así como ustedes hacen respetar en sus familias. Así como ustedes respetan a las personas y exigen respeto”, aseguró el exmandatario en un pronunciamiento que fue publicado en sus redes sociales oficiales.

Entre tanto, Paloma Valencia también se había pronunciado tras la controversia protagonizada por Abelardo de la Espriella.

“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio. Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse. La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”, comentó Paloma Valencia en su cuenta oficial en la red social X.

¿Qué fue lo que les dijo Abelardo de la Espriella a las mujeres periodistas?

De la Espriella fue duramente criticado debido a dos entrevistas distintas. Una de ellas se dio en Noticias Caracol. La periodista María Lucía Fernández le preguntó qué pasaría con la ética durante su gobierno y le recordó la frase que había dicho hace unos años: “la ética no tiene nada que ver con el derecho”.

“Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho ni tampoco filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado Derecho, sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces", indicó el candidato.“La ignorancia es atrevida y perdóname que te lo diga con total claridad,porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es en derecho”, agregó De la Espriella.

Pero ese no fue el único episodio. En una entrevista en el programa Piso 8 le preguntaron por las afirmaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre los supuestos implantes en los glúteos que se habría puesto. En respuesta, el candidato aseguró que estaba “mal de culo”.

Poco después, les pidió que le dejaran buscar una foto que le había granjeado votos femeninos. Luego, le pidió a una periodista que la mirara. Ella intenta comentar otros detalles, pero él insiste en que se fije en un detalle. “No, pero mi amor, qué más ves, no seas tímida”, le dice.

La polémica ha sido tan intensa, que De la Espriella tuvo que salir a pronunciarse.

“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes. Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales”, sostuvo el candidato..