El fallecimiento de Germán Vargas Lleras en este 2026 deja un vacío enorme y marca el fin de una era para el poder en Colombia. El líder natural de Cambio Radical, recordado por su carácter de hierro y su gestión implacable en la infraestructura nacional, partió dejando un legado de obras y una trayectoria que lo posicionó, durante décadas, como uno de los hombres más influyentes de la vida pública. Su muerte no solo enluta a su familia y a su colectividad, sino que genera un sismo en las proyecciones políticas.

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¿Quién es la exesposa de Germán Vargas Lleras?

La vida personal de Germán Vargas Lleras siempre estuvo marcada por la discreción, pero en el centro de su círculo más íntimo estuvo Beatriz Córdoba, quien fuera su primera esposa y con quien compartió los años de formación de su carrera política. Aunque han pasado décadas desde su separación, Beatriz es recordada por ser la madre de la única hija del líder político, Clemencia Vargas, quien heredó de ambos la disciplina y hoy destaca como una reconocida bailarina y gestora cultural en el país.

A diferencia del exvicepresidente, Beatriz siempre optó por mantenerse alejada de los reflectores y el ruido mediático del Congreso, manteniendo un perfil bajo que permitió que su relación familiar fluyera de manera privada tras el divorcio. A pesar de los rumbos distintos que tomaron sus vidas recordando que Vargas Lleras rehízo su vida sentimental con Luz María Zapata, el vínculo a través de su hija siempre se mantuvo como un puente de respeto mutuo.

Tras su fallecimiento han sido varias las apariciones de Luz María, quien no dudó en destacar a dos de los grandes amores de Lleras, sus perros: “Germán estaba empeñado en que Mancho fuera papá. Él mismo se encargó de conseguir la mejor novia. Nacieron 5 perritos, se quedó con los dos machitos de la camada. Toño y Henry. En su ausencia deben estar tan bien cuidados como siempre. Constitución Política y Familias Multiespecie: La jurisprudencia (sentencia C-408 de 2024) reconoce la existencia de “familias multiespecie, donde los animales son miembros del núcleo familiar. Por lo tanto, el cuidado del perro tras la muerte de su dueño debe recaer en los herederos o familiares“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras.