Se conoce el último video que publicó Germán Vargas Lleras antes de morir: “Se perdió el rumbo”

La muerte de Germán Vargas Lleras sorprendió a la población y a varios sectores políticos, por tratarse de una figura pública conocida. El exvicepresidente llevaba una larga lucha contra el cáncer desde el año 2015 cuando le diagnosticaron meningioma benigno cerebral; desde entonces pudo continuar con sus labores varios años más, hasta que en 2024 y 2025, presentó complejos estados de salud.

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De esta manera en la noche del viernes 8 de mayo, se confirmó su deceso luego de estar Houston, Estados Unidos, en donde se sometía a tratamientos. Lamentablemente la enfermedad ganó la batalla y el político murió a los 64 años de edad.

Vargas Lleras se había alejado públicamente de los eventos políticos en los últimos meses, precisamente con el objetivo de recuperarse y volver a sus labores con mayor energía; incluso se especuló en 2025 que podría ser parte de los candidatos a la presidencia de la República, cargo del cual siempre fue su más grande meta.

Último video que publicó Germán Vargas Lleras

La última publicación del excongresista tuvo que ver precisamente con las elecciones legislativas que se desarrollaron el pasado 8 de marzo, allí Vargas Lleras fiel a su postura contra el actual Gobierno Nacional, pidió votar por su partido Cambio Radical con el objetivo según él de “recuperar a Colombia”.

"Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el regalo de Petro y su gobierno “del cambio”, escribió en ese entonces el político quien agregó:

“Por eso los invito a votar al Senado y a la Cámara por las listas de Cambio Radical: una bancada seria, con carácter y conocimiento, capaz de ejercer control político, frenar los desvaríos y proponer soluciones viables para el país. ¡No es momento de improvisar! Un partido que ha respaldado la democracia y defendido la institucionalidad. Juntos recuperemos el rumbo de Colombia“.

Sin embargo, días atrás publicó un video propaganda en el que hizo un recorrido de su trayectoria política, en el que dejó ver los dos atentados de los que fue víctima, así como también los importantes cargos que ocupó.

Este clip duró 30 segundos y el exministro nuevamente hizo la invitación de salir a votar por su colectividad.

“He visto a este país levantarse muchas veces. Con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo”, dice al inicio del video.

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Incluso en una escena, Vargas Lleras deja ver su mano izquierda con la ausencia de sus tres dedos, tras la carta bomba que recibió en 2002.

“Preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir”, concluyó Germán Vargas Lleras en el clip.