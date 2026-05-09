¿Cuál fue la causa de la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia?

La muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y máximo líder de Cambio Radical, volvió a poner sobre la mesa los problemas de salud que enfrentó durante los últimos años y que finalmente terminaron alejándolo de la vida pública y política del país.

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El dirigente político falleció el viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá, a los 64 años, luego de una larga batalla contra un cáncer y complicaciones derivadas de un tumor en la cabeza meningioma benigno (un tumor cerebral), que afectó progresivamente su estado de salud.

Aunque durante varios meses su entorno mantuvo absoluta reserva sobre el diagnóstico exacto, se conoció que Vargas Lleras llevaba cerca de un año enfrentando una recaída médica relacionada con un tumor cerebral, situación que deterioró notablemente sus condiciones físicas en los últimos meses.

Fuentes cercanas al proceso médico señalaron que el exvicepresidente permanecía bajo tratamiento especializado y había sido trasladado en marzo de 2026 al Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Posteriormente ingresó a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció bajo atención médica hasta el momento de su fallecimiento.

La historia clínica de Germán Vargas Lleras ya incluía antecedentes neurológicos importantes. En 2015 se le detectó un meningioma, un tumor benigno que presiona el cerebro y que obligó a una intervención quirúrgica seguida de sesiones de radioterapia.

Años después, el dirigente volvió a enfrentar complicaciones relacionadas con esa condición médica. En mayo de 2025 se informó públicamente que había sido sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, procedimiento que en ese momento fue descrito como exitoso dentro de su proceso de recuperación.

Sin embargo, pese a los tratamientos y seguimientos médicos, el deterioro de su salud continuó avanzando de manera progresiva, manteniéndolo alejado de eventos políticos, reuniones públicas y actividades partidistas.

La muerte de Vargas Lleras generó reacciones en distintos sectores políticos del país, donde fue reconocido como una de las figuras más influyentes de las últimas décadas.

El exvicepresidente nació el 19 de febrero de 1962 en Bogotá, en una familia con amplia tradición política. Era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo e inició su carrera pública desde muy joven dentro del movimiento Nuevo Liberalismo, fundado por Luis Carlos Galán.

Su trayectoria política comenzó como concejal de Bojacá, Cundinamarca, cuando apenas tenía 19 años. Posteriormente fue concejal de Bogotá y senador de la República durante cuatro periodos consecutivos.

Durante su paso por el Congreso ocupó cargos de gran relevancia. Fue presidente del Senado entre 2003 y 2004 y lideró importantes debates desde la Comisión Primera y la Comisión de Ética.

En 2010 lanzó su primera candidatura presidencial y años más tarde llegó a la Vicepresidencia de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo que ocupó entre 2014 y 2017.

Desde allí lideró proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo vial que marcaron buena parte de su gestión pública antes de renunciar para aspirar nuevamente a la Presidencia.

Hasta sus últimos días, Germán Vargas Lleras continuó siendo una de las voces más reconocidas de la oposición y una figura clave dentro de la política colombiana, dejando un legado que marcó varias generaciones en el escenario nacional.