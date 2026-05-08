Presentadoras de ‘Día a día’ no aguantaron las lágrimas ante sorpresa en el programa, ¿de qué se trata?

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por parte de los televidentes de Caracol Televisión, pues durante más de 20 años ha hecho parte de la parrilla de contenidos contando con la presentación de queridas figuras como lo son Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Catalina Gómez y Carlos Calero, quienes a diario se encargan de cautivar a los televidentes por medio de diferentes invitados.

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Como es costumbre en ‘Día a día’ se suelen celebrar varias de las fechas especiales y este 8 de mayo, teniendo en cuenta que es viernes decidieron festejar por adelantado el Día de las madres, que tiene su fecha oficial el próximo 10 de mayo. Una de las principales sorpresas tuvo que ver con imágenes de las presentadoras junto a sus hijos en una edad inferior, demostrando así el amor que sienten por ellos y donde las lágrimas no se hicieron esperar por parte de las tres, Soto, Gómez y Cruz.

Las presentadoras no dudaron en compartir lo orgullosas que se sienten al haber sido madres, pues para las tres este ha sido un sueño cumplido desde hace varios años y aunque no fue sencillo hoy dejan claro que sus hijos son lo más importante y el regalo más grande para ellas.

Cabe resaltar que las conductoras de ‘Día a día’ también recibieron varios detalles por parte de la producción, quienes buscaron aplaudir su rol como mamás y por ende, haciendo un homenaje a todas las mamás del mundo por la labor que realizan.

¿Quiénes son los hijos de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

Detrás de la faceta profesional que media Colombia conoce, el verdadero orgullo de Catalina Gómez son sus dos hijos Emilia y Cristóbal. Los seguidores de la presentadora de ‘Día a Día’ han sido testigos del crecimiento de sus pequeños, fruto de su sólido matrimonio con el alto ejecutivo de medios Juan Esteban Sampedro. Emilia, la mayor ya empieza a mostrar una personalidad que recuerda a la de su madre, mientras que el pequeño Cristóbal sigue siendo el protagonista de las historias más tiernas y divertidas en las redes sociales de la antioqueña. Aunque Catalina suele ser reservada con los detalles más íntimos, no duda en compartir con su comunidad digital los retos y alegrías de la maternidad, demostrando que, a pesar de las largas jornadas frente a las cámaras, su prioridad absoluta siempre será el bienestar y la formación de sus dos grandes amores.