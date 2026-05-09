No estaba hospitalizado: Fundación Santa Fe reveló cómo Germán Vargas Lleras pasó sus últimos días

El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, falleció este 8 de mayo a los 64 años, tras meses de seguimiento médico originado por un tumor cerebral. Horas después de confirmarse el deceso, la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución que lideró su tratamiento durante el último año, emitió un documento oficial aclarando las circunstancias clínicas en las que transcurrieron sus momentos finales y el esquema bajo el cual fue tratado.

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A través de un comunicado firmado por su director médico, el doctor Adolfo Llinás Volpe, la entidad especificó que el líder político no se encontraba internado en sus instalaciones al momento de su deceso. El equipo especializado del centro de salud le estaba brindando asistencia directamente en su residencia, priorizando el manejo de sus síntomas.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria”, detalla el documento divulgado a la opinión pública.

El aval familiar y la reserva del diagnóstico

La publicación de esta información se ejecutó bajo el consentimiento estricto del círculo más íntimo del político. Durante los meses previos, la reserva sobre los detalles específicos de su deterioro físico fue una directriz clara por parte de su equipo de trabajo y familiares, quienes optaron por manejar la situación lejos de los focos mediáticos.

En el texto oficial, el centro médico subrayó este acuerdo y envió un mensaje directo a los allegados del exfuncionario, manteniendo los protocolos de privacidad médico-paciente.

“Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor. La Fundación Santa Fe de Bogotá eleva una voz de condolencia y respeto, extendiendo un mensaje de fortaleza a sus seres queridos y allegados”, concluye la cita textual del reporte.

Comunicado de Fundación Santa Fe por fallecimiento de Germán Vargas Lleras

Historial clínico: intervenciones en Bogotá y Houston

El vínculo entre Vargas Lleras y el complejo hospitalario del norte de la capital colombiana no era reciente. Los especialistas de esta institución estructuraron el tratamiento primario desde que las complicaciones neurológicas requirieron acciones urgentes a inicios del año pasado.

Los registros de su evolución indican que el 23 de abril de 2025, el exvicepresidente ingresó a los quirófanos de la Fundación Santa Fe para someterse a una intervención neuroquirúrgica programada. En aquel momento, la clínica reportó oficialmente una “recuperación satisfactoria”, lo que le permitió estabilizarse temporalmente para buscar alternativas terapéuticas adicionales fuera del territorio nacional.

Semanas después de esa primera cirugía, en mayo de 2025, el dirigente se trasladó a Houston, Texas, buscando acceder a tratamientos complementarios de alta complejidad para frenar el avance de la masa tumoral. A pesar de la doble intervención y el cruce de protocolos científicos entre Colombia y Estados Unidos, su condición requirió el traslado a un esquema de cuidado domiciliario en Bogotá, el cual se mantuvo operativo hasta la mañana de este viernes.