¿Quién es la exesposa de Germán Vargas Lleras y su familia? Se separaron recientemente

Foto ¿Quién es Luz María Zapata, la exesposa de Germán Vargas Lleras? La separación que salió a la luz antes de su muerte

La muerte de Germán Vargas Lleras no solo volvió a poner sobre la mesa su legado político y las controversias que marcaron su carrera, sino también aspectos poco conocidos de su vida familiar, especialmente la relación que sostuvo durante más de dos décadas con Luz María Zapata, quien fue su esposa hasta el divorcio que ambos oficializaron en 2024.

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El exvicepresidente de Colombia falleció el viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá, luego de enfrentar durante varios años un delicado estado de salud relacionado con un cáncer y un tumor cerebral que deterioró progresivamente sus condiciones físicas. Su muerte generó reacciones en todos los sectores políticos del país y despertó nuevamente el interés por la vida personal del dirigente de Cambio Radical, quien siempre mantuvo a su familia alejada de los reflectores públicos.

Ella es la exesposa de Germán Vargas Lleras: la mujer que lo acompañó durante gran parte de su carrera política

Durante cerca de 25 años, Vargas Lleras sostuvo una relación sentimental con Luz María Zapata, una reconocida figura del ámbito político y administrativo colombiano. Ambos contrajeron matrimonio el 13 de agosto de 2010 en Coral Gables, Florida, después de más de una década de relación.

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La unión entre ambos fue considerada una de las más sólidas dentro de la política colombiana. Sin embargo, a mediados de 2024 se confirmó públicamente que habían decidido divorciarse, poniendo fin oficialmente a un vínculo matrimonial que duró cerca de 14 años.

En ese periodo, Luz María Zapata consolidó también una importante trayectoria pública. Se desempeñó durante años como directora de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y posteriormente fue fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, ampliando aún más su presencia en el escenario político nacional.

Aunque el exvicepresidente no tuvo hijos con Luz María Zapata, sí era padre de una única hija llamada Clemencia Vargas, fruto de su anterior matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra, integrante de una reconocida familia antioqueña.

Clemencia construyó una carrera completamente distinta a la de su padre. Mientras Vargas Lleras se consolidaba como una de las figuras más influyentes de la política colombiana, su hija desarrolló una destacada trayectoria en el mundo de la danza profesional en Estados Unidos.

La hija del exvicepresidente participó en espectáculos y eventos musicales internacionales, llegando incluso a formar parte de aperturas de conciertos de artistas como Beyoncé, Destiny’s Child y NSync.

Además, Clemencia Vargas también impulsó proyectos culturales en Colombia y se convirtió en fundadora de la academia Vive Bailando, enfocada en procesos artísticos y sociales en Bogotá.

En 2024, Germán Vargas Lleras compartió públicamente uno de los momentos más personales y emotivos de su vida reciente cuando anunció que se convertiría en abuelo por primera vez. A través de redes sociales expresó la felicidad que sentía por la llegada del hijo de Clemencia, dejando ver una faceta mucho más íntima y familiar que pocas veces mostraba públicamente.

La madre de Clemencia, María Beatriz Umaña Sierra, también tuvo una trayectoria destacada. Fue consejera de Relaciones Exteriores y ejerció como encargada de negocios en la Embajada de Colombia en Panamá, consolidando así una carrera diplomática paralela a la vida política de Vargas Lleras.

Mientras tanto, la vida pública del dirigente estuvo marcada por episodios que definieron buena parte de su imagen política. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando recibió un libro bomba en su oficina del Congreso.

El entonces senador recordó años más tarde que al abrir el paquete “explotó entre sus manos”, provocándole graves heridas y la amputación de varios dedos. Según relató en entrevistas posteriores, un libro de la artista Ana Mercedes Hoyos terminó protegiéndolo de lesiones mucho más graves en el rostro y el pecho.

Años después, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, reconoció que las extintas FARC estuvieron detrás de ese atentado, el cual marcó profundamente la postura política de Vargas Lleras frente al conflicto armado y los grupos guerrilleros.

En 2005 también sobrevivió a un segundo atentado cuando un carro bomba explotó al paso de su caravana en Bogotá, dejando varios heridos.

Más adelante, ya como vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos, protagonizó algunos de los episodios más polémicos de su carrera pública. Uno de los más recordados fue el llamado “coscorrón” a un escolta durante un evento público, escena que quedó grabada en video y se viralizó durante años en redes sociales.

También sostuvo fuertes enfrentamientos políticos con figuras como Claudia López y el presidente Gustavo Petro, además de controversias relacionadas con el GEA, recolección de firmas en Cúcuta y disputas judiciales que constantemente lo mantuvieron en el centro del debate nacional.

Pese a las polémicas, Vargas Lleras construyó una de las trayectorias políticas más extensas e influyentes del país. Fue senador, presidente del Congreso, ministro, candidato presidencial y vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017.

Durante sus últimos años enfrentó un progresivo deterioro de salud. En 2015 fue operado de un meningioma y posteriormente recibió radioterapia. En mayo de 2025 se sometió a una cirugía neurológica en Houston, Texas, como parte de su tratamiento médico.

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Finalmente, el viernes 8 de mayo de 2026, Colombia despidió a una figura que dejó huella tanto por su peso político como por los episodios personales, familiares y controversiales que acompañaron gran parte de su vida pública.