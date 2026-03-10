Por el olor nauseabundo descubrieron el cuerpo sin vida de un norteamericano en un apartamento en El Poblado

Las autoridades de Medellín confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Christopher Ryan Galusha, un ciudadano estadounidense de 32 años, dentro de un apartamento ubicado en el sector de El Poblado.

El cadáver fue encontrado en la habitación del inmueble, sobre la cama, y presentaba un alto grado de descomposición.

También le puede interesar: Joven desapareció luego de salir de un casino en la zona T de Bogotá hace nueve días

Encuentran cuerpo en descomposición de norteamericano dentro de un apartamento en Medellín

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuerte olor que provenía del apartamento, ubicado en el séptimo piso de un edificio residencial, alertó a los vecinos del lugar, quienes dieron aviso a las autoridades.

Según Alerta Paisa, las indagaciones preliminares indican que el ciudadano extranjero había arrendado el apartamento hace aproximadamente un mes a través de una plataforma digital. Sin embargo, desde hacía al menos cinco días no se tenía información sobre su paradero, lo que aumentó las sospechas de los residentes del edificio.

Lea también: “Yo soy uribista y me voy a morir uribista”: Paloma Valencia aseguró que no cambiará pero está dispuesta a incluir a los petristas

Tras el reporte, unidades judiciales realizaron la inspección del lugar para recolectar evidencias y avanzar en la investigación. Hasta el momento, las causas de la muerte no han sido establecidas y serán determinadas mediante los análisis forenses correspondientes.

El procedimiento es adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación, entidad encargada de realizar la inspección técnica al cadáver y las diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Puede leer: Abelardo De la Espriella anunció quién será su fórmula vicepresidencial, “no ha obedecido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie”

Este caso se suma a otros fallecimientos de ciudadanos extranjeros registrados en la ciudad durante 2025. De acuerdo con reportes oficiales, al menos 15 personas de otras nacionalidades han muerto en Medellín en distintas circunstancias, varias de ellas sin relación con hechos violentos.

Uno de los episodios recientes ocurrió en octubre de 2025, cuando el turista estadounidense Arthur Cornelius Buckley Jr., de 73 años, falleció tras desplomarse mientras visitaba el Museo de Antioquia, en el centro de la ciudad.

Más noticias: “Le cargo la maleta”: Abelardo De la Espriella dice que si Paloma Valencia pasa a segunda vuelta es lo que hará

Según el reporte del CTI, el hombre, oriundo de Nueva York, realizaba un viaje turístico junto a su esposa. Tras el incidente, fue trasladado de urgencia a la Fundación Instituto Neurológico de Antioquia, donde falleció aproximadamente 15 minutos después de su ingreso.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar qué ocurrió en el caso de Galusha y establecer si hubo o no participación de terceros.