Abelardo De la Espriella anunció quién será su fórmula vicepresidencial, “no ha obedecido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie”

El abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella anunció este martes, 10 de marzo, quién será su fórmula vicepresidencial en su aspiración a la Casa de Nariño. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, confirmó que se trata del exministro José Manuel Restrepo será su compañero de fórmula.

En su publicación, De la Espriella aseguró que Colombia requiere un liderazgo firme para enfrentar los desafíos del país y planteó que su eventual gobierno estaría integrado por perfiles técnicos y académicos.

¿Quién es la fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella?

“Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto”, escribió el precandidato.

En el mismo mensaje afirmó que su propuesta de gobierno, a la que denomina “el gobierno del Tigre”, buscaría reunir a los mejores perfiles para dirigir el país, sin favorecer intereses políticos o personales.

“Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un País Milagro”, señaló.

El abogado también presentó públicamente a quien sería su fórmula vicepresidencial en caso de avanzar en su aspiración presidencial. “Colombianos, les presento a José Manuel Restrepo, próximo Vicepresidente de Colombia”, indicó.

Restrepo es economista y académico, y ha ocupado varios cargos en el sector público, entre ellos el de ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente el de ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

Además dijo en el video: “es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde. Lo he dicho y lo sostengo, Dios me dio algo de inteligencia y sabiduría y un poco de discernimiento y por supuesto, nada de complejos o inseguridades para entender que debo rodearme de gente mejor que yo”.

José Manuel Restrepo, nueva fórmula vicepresidencial aparece el video que publicó De la Espriella y dijo que se une “para recuperar la esperanza, para construir con consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta cuesta por el futuro del país”.