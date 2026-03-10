Joven desapareció luego de salir de un casino en la zona T de Bogotá hace nueve días

La familia de David Felipe Acosta Botina pidió ayuda a la ciudadanía para obtener información que permita conocer el paradero del joven, quien se encuentra desaparecido desde la madrugada del domingo 1 de marzo en el norte de Bogotá.

Según el relato entregado por sus familiares, Acosta Botina salió de su casa el sábado al mediodía y se dirigió al Centro Comercial Andino con la intención de realizar algunas compras. Posteriormente se trasladó a un casino ubicado en la Zona T, junto al Centro Comercial El Retiro, donde permaneció durante gran parte de la tarde y la noche.

Joven fue visto por última vez caminando por la calle 82 de Bogotá

De acuerdo con la información recopilada por la familia y las autoridades, el joven de 27 años fue visto salir del establecimiento hacia la 1:05 a.m. del domingo. Las cámaras de seguridad registraron que abandonó el lugar consciente, sobrio y caminando con normalidad.

Después de salir del casino, Acosta Botina caminó hacia la calle 82, punto en el que se pierde completamente su rastro.

Desde entonces, la familia asegura que no ha tenido ningún tipo de contacto con él ni información clara sobre su paradero. El caso ya fue reportado ante las autoridades y es acompañado por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes.

Uno de los datos que surgieron durante las indagaciones es que el teléfono celular del desaparecido se encendió en algún momento, pero estaba funcionando con otra tarjeta SIM registrada a nombre de una mujer, lo que ha generado nuevas dudas sobre lo que pudo haber ocurrido.

“Lo único que sabemos con certeza es que mi hermano salió del casino en pleno uso de sus facultades y sin señales de alteración, por lo que desconocemos completamente qué pudo haber sucedido después”, señaló su familia.

Sus allegados pidieron a cualquier persona que haya estado en la zona durante la madrugada del domingo o que tenga información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido que se comunique con las autoridades.

“Independientemente de las noticias, sean buenas o malas, nuestra familia necesita saber la verdad. La incertidumbre es muy difícil de sobrellevar”, expresaron.