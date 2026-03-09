“Le cargo la maleta”: Abelardo De la Espriella dice que si Paloma Valencia pasa a segunda vuelta es lo que hará

Abelardo De la Espriella aseguró que si Paloma Valencia gana la segunda vuelta la apoyaría

El abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella se refirió al panorama electoral tras los recientes resultados legislativos y aseguró que la unidad entre la derecha y el centro-derecha será clave para disputar la Presidencia de la República.

En entrevista con Blu Radio, De la Espriella afirmó que la única forma de derrotar al bloque político del oficialismo es evitar divisiones entre los candidatos que comparten una agenda similar.

Abelardo De La Espriella se unirá a Paloma Valencia si pasa a segunda vuelta

“Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos sumamos todos. Por eso es tan importante cuidar la relación. No hay nada escrito. Todo puede pasar”, señaló el aspirante presidencial durante el diálogo en el programa Mañanas Blu.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la candidata presidencial Paloma Valencia. El candidato descartó cualquier ruptura con el uribismo y describió a Uribe como “un padre”.

En ese contexto, De la Espriella aseguró que estaría dispuesto a respaldar a Valencia si ella logra avanzar en la carrera presidencial.

“Yo estoy claro en lo siguiente, si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda, yo estoy seguro que ella se viene conmigo”, afirmó.

El candidato también anunció que el lanzamiento oficial de su campaña presidencial se realizará este jueves en la Plaza de Toros de Cali, donde además revelará el nombre de quien lo acompañará como fórmula vicepresidencial.

Según explicó, eligió la capital del Valle del Cauca como un gesto simbólico frente al predominio electoral del oficialismo en esa región.

“Queremos hacerlo allá de manera simbólica... ese es el fortín del Pacto Histórico y hay que entrar allá al fortín de ellos a romper esa hegemonía con presencia”, afirmó.

De la Espriella sostuvo además que su objetivo es demostrar que puede movilizar ciudadanos sin estructuras tradicionales de campaña. “Sin buses, sin tamales, sin políticos, sin plata”, dijo al referirse a la convocatoria para el evento.

Durante la entrevista también defendió el desempeño electoral del partido Salvación Nacional, al que vinculó con su proyecto político. Según afirmó, Salvación Nacional logró más de 1,1 millones de votos en las elecciones legislativas, con cuatro curules al Senado y dos a la Cámara por Bogotá, resultado que calificó como “épico”.

El candidato también cuestionó la credibilidad de algunas encuestas electorales. Además, criticó los resultados de “mediciones de la firma Invamer”, mientras que respaldó cifras divulgadas por AtlasIntel, las cuales, según dijo, muestran un “empate técnico” con el senador Iván Cepeda Castro en la carrera presidencial.