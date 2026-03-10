“Yo soy uribista y me voy a morir uribista”: Paloma Valencia aseguró que no cambiará pero está dispuesta a incluir a los petristas

Paloma Valencia candidata presidencial del Centro Democrático, en medio de una entrevista respondió si luego de los resultados obtenidos en La Gran Consulta por Colombia, de la que resultó ganadora. Este martes, 10 de marzo, se está a la espera de la reunión que sostendrá con Juan David Oviedo en la que se definirá si será su fórmula presidencial.

Valencia respondió si ahora está dispuesta a moverse al centro y qué espera de la reunión con Oviedo, para definir cómo será su campaña presidencial.

También le puede interesar: Abelardo De la Espriella anunció quién será su fórmula vicepresidencial, “no ha obedecido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie”

Paloma Valencia aseguró que se morirá uribista, pero está dispuesta a dialogar con otros sectores

Ante la pregunta de si Oviedo sería su fórmula vicepresidencial y esto la movería al centro, Valencia dijo: “yo soy uribista y me voy a morir uribista, lo que no significa que yo no pueda construir, escuchar, tomarme de la mano y caminar con gente que no piense como yo“.

También reconoció que está casada con una persona que “no piensa como yo. Yo tengo una familia donde mi abuelo era antirojista, su hermana era ministra de Rojas, su otro hermano hacía política por el partido comunista y la otra por el partido Liberal; y todos podían confluir y trabajar por este país”.

Valencia también dijo que “yo no voy a dejar de ser uribista. Qué tal que yo dijera ‘no ahora no lo soy’ No. Pero, tengo que ampliar ese círculo de lo que queremos hacer, escuchar, caminar con otros, incluir sectores. Yo quiero que la gente que votó por Petro mire mi proyecto político y pueda decir, ‘yo quiero votar por Paloma’, quiero que la gente que votó por Petro y hoy está arrepentida sienta que aquí tiene espacio. Yo quiero ser presidenta no de los uribistas, de todos los colombianos”.