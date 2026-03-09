Identifican 64 nuevas drogas raras y más adictivas que se venden en las calles de Medellín

Reciente incautación de drogas de distinto tipo en las calles de Medellín. (Foto: Cortesía)

Drogas que están rodando en las calles de Medellín

Las autoridades encendieron las alertas por la aparición de 64 nuevas sustancias psicoactivas en Colombia durante los últimos 18 años, muchas de ellas cada vez más potentes y adictivas. Estas drogas, que también circulan en Medellín, hacen parte de un mercado que podría superar las 700 variaciones entre sustancias tradicionales, combinaciones químicas y drogas sintéticas.

Según El Colombiano, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Ministerio de Defensa indicó que desde 2008 se han identificado nuevas sustancias que incluyen cannabinoides sintéticos, catinonas, feniletilaminas, piperazinas, lisergamidas, triptaminas y compuestos derivados del fentanilo.

Nuevas sustancias adictivas se venden en las calles de Medellín

El médico toxicólogo Jorge Alonso Marín, presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología Clínica, le explicó al mismo medio que el mercado de drogas se ha diversificado significativamente.

“Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta todas las variaciones que puedan presentar, nos podemos encontrar con más de 700”, señaló.

Una de las alertas más recientes en Medellín es la cocaína saborizada, que estaría siendo vendida cerca de instituciones educativas con sabores como uva, mandarina o fresa. Según las autoridades, esta droga se comercializa a precios bajos para atraer a consumidores jóvenes.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que estas mezclas pueden ser más peligrosas que la cocaína tradicional. “Este tipo de droga que se le incautó a esta estructura criminal es cocaína, pero el 90 % de la cocaína que distribuyen le mezclan otro tipo de sustancias que son todavía más peligrosas para la salud y para la vida de las personas”, afirmó.

Las investigaciones indican que estas dosis pueden costar entre 6.000 y 8.000 pesos, aunque en otros contextos pueden alcanzar valores mucho más altos.

Nuevas mezclas y sustancias más peligrosas

Entre las sustancias que generan mayor preocupación está la clefedrona, una droga de la familia de las catinonas sintéticas que se utiliza como adulterante del MDMA o éxtasis para potenciar sus efectos. Hasta ahora no existen estudios completos sobre sus efectos físicos y neurológicos.

Otra sustancia detectada es el éxtasis líquido o gammahidroxibutirato, que puede provocar depresión neurológica y sedación profunda. Según expertos, también podría ser utilizado por delincuentes para adormecer a sus víctimas.

Las autoridades también han identificado la presencia de xilacina, un sedante veterinario que se ha encontrado mezclado con otras drogas. En humanos puede provocar hipotensión, depresión respiratoria y, en casos extremos, la muerte.

Además, drogas como el tusi se están elaborando con combinaciones cada vez más complejas que pueden incluir ketamina veterinaria, metanfetaminas, MDMA, tramadol y cocaína.

Para los especialistas, estas nuevas sustancias generan efectos psicoactivos más intensos, pero también daños más graves y rápidos en la salud, aumentando el riesgo de hospitalizaciones y muertes asociadas al consumo.