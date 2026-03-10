Petro pide que abogados con experiencia en escrutinios acudan a las comisiones “el voto se cuida hasta el último momento”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a abogados con experiencia electoral para que acompañen los procesos de escrutinio en todo el país, tras denunciar diferencias entre los resultados del preconteo y los votos registrados en las urnas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el voto debe ser protegido “hasta el último momento” y pidió a los partidos políticos organizar la presencia de juristas en las comisiones de escrutinio.

Petro insiste en que se deben cuidar los votos en el proceso de escrutinio que adelantan los jueces en el país

Según explicó, estas instancias son claves para revisar actas y resolver inconsistencias en los resultados preliminares.

“Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país. Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas”, escribió el jefe de Estado.

En su publicación, Petro también señaló que los partidos deberían organizar el pago de los abogados que participen en la revisión de los escrutinios, de acuerdo con los días de trabajo que requiera el proceso.

El presidente cuestionó además los mecanismos técnicos del sistema electoral, al afirmar que debe terminar “de una vez por todas” el uso de software vulnerable y de formularios electorales con tachones, los cuales, según indicó, se cuentan por miles.

Asimismo, anunció que presentará información sobre presuntas irregularidades en el proceso de capacitación de jurados de votación en el Valle del Cauca. “Mostraré cómo empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude”, señaló en el mensaje.

Los escrutinios son el proceso oficial mediante el cual las comisiones electorales revisan las actas de votación y consolidan los resultados definitivos de las elecciones, una etapa que puede modificar las cifras del preconteo inicial reportado la noche de la jornada electoral.

La convocatoria del mandatario se produce en medio de debates sobre la transparencia del proceso electoral y el manejo de los sistemas de conteo de votos en el país.

Petro celebró las curules alcanzadas pero aseguró que los congresistas deben estudiar

“Solo en preconteo y faltando el escrutinio es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta, la idea de una gran Alianza por la Vida y la prosperidad debe mantenerse”, escribió el mandatario.

En su mensaje, Petro también hizo un llamado directo a los nuevos congresistas que llegarán al Capitolio respaldados por su proyecto político. El presidente insistió en la necesidad de que se preparen para el ejercicio legislativo y propuso fortalecer la formación política.

“Que no pase como a la Anapo, las y los congresistas nuevos deben estudiar y debe crearse una escuela de la nueva política para Colombia”, afirmó.

El mandatario también anticipó que en el tiempo restante del actual periodo legislativo el Gobierno insistirá en la presentación de iniciativas relacionadas con su agenda de reformas sociales, entre ellas la reforma al sistema de salud.

“En el próximo periodo del actual Congreso se presentarán proyectos de ley de reformas sociales. La reforma a la salud es una prioridad”, agregó.