Daniel Quintero Calle se quemó y anunció su siguiente paso

Daniel Quintero Calle fue uno de los quemados de las votaciones de las consultas interpartidistas

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia de la república, que participó de la consulta Frente por la vida, fue uno de los quemados en la jornada. A través de un video, reconoció la victoria de Roy Barreras en la consulta y aseguró que respaldará al ganador en el proceso que definirá la candidatura para las elecciones presidenciales de 2026.

A través de un mensaje difundido desde Medellín, Quintero agradeció a quienes apoyaron su aspiración durante la jornada electoral y destacó el respaldo recibido pese a no contar, según afirmó, con estructuras tradicionales de campaña.

Quintero reconoció su derrota y dijo que apoyará a Roy Barreras

“Desde Medellín quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros sin plata, sin partidos, sin maquinarias por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país”, dijo en el video publicado.

En su declaración también felicitó al exsenador Roy Barreras por el resultado obtenido en la consulta y aseguró que respetará el resultado del proceso electoral. “Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad”, señaló.

Quintero afirmó además que, a su juicio, el resultado de la consulta representa un respaldo político para el actual gobierno y para la coalición que lo llevó al poder.

“El ganador de esta consulta hay que decirlo de forma clara es el presidente Petro y el Pacto Histórico”, manifestó.

El exalcalde reiteró que continuará participando en el escenario político y que su objetivo seguirá enfocado en impulsar propuestas relacionadas con el desarrollo tecnológico y científico del país.

“Pueden contar conmigo, mi objetivo será siempre el mismo”, concluyó.

La consulta en la que participó Quintero hizo parte de la jornada electoral realizada este 8 de marzo, en la que también se eligieron los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo legislativo que iniciará en 2026. Los resultados de estas consultas buscan definir candidaturas que competirán en las elecciones presidenciales previstas para el próximo año.