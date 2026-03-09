“Le dio pena ajena”: Paloma Valencia no disimuló cuando Vicky Dávila le quitó el micrófono para gritar

A través de las redes sociales circula el video en el que quedó captada la reacción de Paloma Valencia, la candidata electa en La Gran Consulta por Colombia, con 3.216.610 votos en el país, en el momento que Vicky Dávila le quita el micrófono para gritar. El instante fue señalado por los internautas como bochornoso y que le hizo sentir a la ganadora de la consulta “pena ajena”.

El hecho se registró durante la celebración de Paloma Valencia como candidata de la consulta y que irá a la primera vuelta presidencial de las próximas elecciones en mayo.

También le puede interesar: En Vivo | Resultados de la consulta en Antioquia: Así votaron los paisas a las consultas interpartidistas

¿Paloma Valencia no soporta a Vicky Dávila?

Los internautas aseguran que Paloma Valencia hizo cara de no soportar a Vicky Dávila, quien luego de perder, aseguró que pasará hojas de vida para volver al periodismo.

Paloma Valencia estaba en medio de su discurso como ganadora cuando Dávila le mete la mano, en un instante en el que estaba hablando, y se pone frente a los micrófonos para gritar.

“¡Tenemos que ganar en primera vueltaaaaaaaaaa!”, gritó Dávila, que continuó diciendo: “¡Vamos a derrotar a Cepedaaaaa!“, tratando de generar euforia en los asistentes.

La cara de Paloma generó comentarios de las redes sociales que dijeron: "Creo que a Paloma le dio pena ajena, y sabe que en el fondo, Vicky en lugar de sumar lo que hace es restar“, ”Y eso que a Palomita la recordamos por ser la loca de las naranjas, por tener un cuadro de Uribe imitando al sagrado corazón de Jesús y por decirle a Cepeda imitando la voz de Uribe que si la iba a matar“, ”Ya tienen telonera para anunciar la presentación en tarima“, ”No les parece que Vicky es muy chistosa jajajaja es como un meme. Jajajaja" y “Que espectáculo tan bochornoso“.