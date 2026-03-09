Sergio Fajardo fue a celebrar con Jennifer Pedraza su elección como senadora de Dignidad y Compromiso

Sergio Fajardo, candidato presidencial, y Jennifer Pedraza, elegida senadora por Dignidad y Compromiso. (Foto: Captura de video Tiktok @sergiofajardov 9 de marzo de 2026)

Sergio Fajardo celebró la curul en el senado de Jennifer Pedraza por Dignidad y Compromiso

El candidato presidencial del centro, Sergio Fajardo, llegó a saludar y felicitar a la representante Jennifer Pedraza tras confirmarse su elección al Congreso por el partido Dignidad y Compromiso, en una jornada marcada por el ambiente de celebración entre militantes y voluntarios de esa colectividad.

Durante su intervención, Fajardo destacó el trabajo del equipo político que acompañó la campaña y resaltó el liderazgo de Pedraza dentro de la nueva generación de dirigentes del país.

Fajardo aseguró que Jennifer Pedraza es la cabeza y el futuro de Dignidad y Compromiso

“Primero que todo, muchas, muchas felicitaciones, un extraordinario trabajo de todos los equipos, de todos ustedes. Y tengo que decirlo con toda la claridad: aquí está en esta mujer la cabeza y el futuro de Dignidad y Compromiso, el futuro de nuestro país”, afirmó el candidato presidencial ante simpatizantes.

En medio de la euforia, Fajardo invitó a celebrar el resultado electoral y subrayó el papel que, a su juicio, está llamada a cumplir Pedraza en la política nacional.

“Celebren bastante, ríanse bastante, mucho chisme por echar”, dijo entre risas, antes de volver a destacar el liderazgo de la congresista. “Tremenda, tremenda mujer, representa todo lo que nosotros queremos para este país”.

El exgobernador de Antioquia también aseguró que la dirigente encarna una figura clave para el futuro del país. “A mí me da mucha alegría poder estar acá contigo, poderte dar unos consejos de vez en cuando, pero tenemos una figura que necesita Colombia. No hay más que decir: la figura que necesita Colombia se llama Jennifer Pedraza”, concluyó.

¿Quién es la senadora Jennifer Pedraza?

Jennifer Pedraza es economista de la Universidad Nacional y actualmente se desempeña como representante a la Cámara por Bogotá, cargo al que llegó en 2022 impulsada por la coalición de centro y el partido Dignidad y Compromiso.

Antes de su llegada al Congreso, fue una reconocida líder estudiantil y vocera del movimiento universitario, además de participar en espacios de diálogo con el Gobierno durante las movilizaciones estudiantiles y sociales de los últimos años.

En el Legislativo se ha destacado por la investigación que llegó hasta el fondo del entramado de títulos de los actuales funcionarios del gobierno de Gustavo Petro en la Fundación Universitaria San José.