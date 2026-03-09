“El Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”: Petro celebró las curules pero advirtió que los nuevos congresistas deben estudiar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a los resultados preliminares de las elecciones legislativas y aseguró que el Pacto Histórico obtuvo un triunfo contundente en la votación al Congreso. No obstante, el mandatario también señaló que la coalición no alcanzó una mayoría absoluta y llamó a mantener alianzas políticas en el nuevo periodo legislativo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado celebró el desempeño electoral de su movimiento, aunque recordó que el proceso aún debe completarse con el escrutinio oficial.

Petro celebró las curules alcanzadas pero aseguró que los congresistas deben estudiar

“Solo en preconteo y faltando el escrutinio es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta, la idea de una gran Alianza por la Vida y la prosperidad debe mantenerse”, escribió el mandatario.

En su mensaje, Petro también hizo un llamado directo a los nuevos congresistas que llegarán al Capitolio respaldados por su proyecto político. El presidente insistió en la necesidad de que se preparen para el ejercicio legislativo y propuso fortalecer la formación política.

“Que no pase como a la Anapo, las y los congresistas nuevos deben estudiar y debe crearse una escuela de la nueva política para Colombia”, afirmó.

El mandatario también anticipó que en el tiempo restante del actual periodo legislativo el Gobierno insistirá en la presentación de iniciativas relacionadas con su agenda de reformas sociales, entre ellas la reforma al sistema de salud.

“En el próximo periodo del actual Congreso se presentarán proyectos de ley de reformas sociales. La reforma a la salud es una prioridad”, agregó.

¿Cuáles eran las dudas de Petro sobre el sistema electoral?

Las declaraciones del presidente se producen en medio de cuestionamientos recientes sobre el sistema electoral administrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, particularmente en relación con el software utilizado para el preconteo y el escrutinio de votos.

Petro ha pedido mayor transparencia y ha planteado la posibilidad de revisar el código fuente del sistema para garantizar la confianza en el proceso electoral.

Desde la Registraduría, el registrador nacional Hernán Penagos ha defendido la confiabilidad del sistema electoral colombiano y aseguró que el proceso cuenta con auditorías técnicas y acompañamiento de organismos internacionales, además de controles de los partidos y movimientos políticos.

Las dudas planteadas por el mandatario han abierto un debate sobre la seguridad y transparencia del sistema electoral, lo que ha llevado a que autoridades electorales y organismos de control revisen los mecanismos de auditoría y verificación utilizados en las elecciones legislativas.