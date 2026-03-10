Paloma Valencia se dejó endulzar el oído y descartaría a Álvaro Uribe como vicepresidente

Tras las legislativas y las consultas del pasado 8 de marzo, varios nombres resaltaron en esta cita con la democracia, dentro de ellos el de Paloma Valencia, mujer que salió victoriosa de La Gran Consulta, convirtiéndose en candidata a la Presidencia, misma que tiene que definir antes del viernes 13 de enero el nombre de su fórmula para la vicepresidencia, siendo el expresidente Álvaro Uribe uno de los más solicitados por sus electores. A pesar de esta perspectiva Valencia dejó un mensaje claro al respecto que descartaría esta posibilidad.

Desde que Paloma anunció su precandidatura, sus ideales uribistas se han mantenido en lo absoluto, hasta el punto que en varias ocasiones se le escucho insinuar que el líder del Centro Democrático sería el principal opcionado a ser su fórmula para llegar a la Casa de Nariño; teoría que empezó a tambalear con los resultados que Juan Daniel Oviedo obtuvo en la misma consulta de Valencia, más de un 1,2 millones de votos que lo dejaron en el segundo lugar, por lo que también está metido en la baraja de posibles fórmulas para Valencia.

¿Vuelve la expropiación exprés? Paloma Valencia anuncia batalla legal contra nuevo decreto del Gobierno (Cortesía prensa Paloma Valencia)

A la espera de la reunión entre Valencia y Oviedo son varias las insinuaciones que indican que el exdirector del DANE ocuparía esta plaza, la primera de ellas del mismísimo Uribe, quien mediante su cuenta de ‘X’, expresó unas palabras que describen tal cual las ideologías de Juan Daniel.

“Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guía”, expresó el hombre al que muchos consideran ‘el gran colombiano’, dentro de ellas Paloma, quien en entrevista para Blu Radio aseguró que no si bien se deja guiar por los ideales de Uribe, él no sería su vicepresidente.

“He conversado con Uribe mirando el escenario, pero contrariamente a lo que la gente se imagina, el presidente Uribe es un hombre que me ha dicho que esta es mi campaña y que me va a acompañar de todo entusiasmo. Yo le pregunté sobre la característica que debe tener un vicepresidente; y él en su criterio me dijo que a alguien que quiera mi proyecto político”, aseguró Valencia.

Mientras Paloma tomas su decisión, quienes encomiendan las opciones de voto en las encuestas ya presentaron a sus fórmulas: Iván Cepeda con la senadora y líder indígena caucana Aida Quilcué; y Abelardo de la Espriella con el exministro de Hacienda Manuel Restrepo.

