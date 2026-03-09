Abelardo de la Espriella aclaró comentario que hizo sobre Oviedo: “ni siquiera pensé en su condición sexual”

Una de las polémicas que antecedieron a las consultas presidenciales que se dieron este 8 de marzo fue protagonizada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella por un comentario que hizo sobre Juan Daniel Oviedo, quien quedó segundo en la Gran Consulta por Colombia.

En una entrevista con la emisora Blu Radio, Abelardo de la Espriella explicó lo que en realidad quería decir con su comentario.

Todo empezó con otra entrevista en un canal de YouTube en la cual le señalaron que Juan Daniel Oviedo supuestamente se había mofado de que Abelardo no usaba medias. De la Espriella, fiel a su estilo, hizo un punzante comentario que más tarde fue interpretado como homofóbico.

“No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, dijo Abelardo de la Espriella, riéndose.

El comentario, sin embargo, no cayó bien en el mundo político. Algunos incluso señalaron que habría referido directamente a su orientación sexual. Oviedo, por su parte, también rechazó las palabras del abogado.

“Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, comentó el exdirector del Dane en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella reveló qué quiso decir en realidad

Pues bien, en la entrevista con Blu Radio, Abelardo de la Espriella comentó que su intención no era ofender a Juan Daniel Oviedo.

“Yo ni siquiera pensé en su condición sexual. Ni siquiera pensé en eso. Yo cuando dije que había cosas que no me gustaban de Juan Daniel es que a él le gustaba el gobierno de Petro. Y mamando gallo con su voz, que yo no sabía que era un problema de salud. Yo me enteré de eso fue después”, sostuvo Abelardo de la Espriella en la entrevista.

Además, sostuvo que a él también lo han atacado en múltiples ocasiones. “Yo soy un tipo espontáneo, yo no hago esos cálculos para decir una cosa y plantear otra. Yo digo lo que digo y respondo por mis palabras. A mí me han salido a acusar de todo y nadie nunca me defendió”, concluyó Abelardo de la Espriella.