“Estoy palpando un evidente miedo” Iván Cepeda pide no comparar su consulta con la que ganó Paloma Valencia

Iván Cepeda candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico y Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático.

El candidato presidencial Iván Cepeda se refirió a las elecciones al Congreso de la República y la participación de las consultas interpartidistas. El senador resaltó la victoria de su partido Pacto Histórico, calificándola como la primera “fuerza más grande y poderosa del país”.

“Esa vitoria se está intentando como es de esperar, minimizar y reducir por parte de nuestros adversarios políticos utilizando argumentos pueriles”. expresó el candidato presidencial.

En esa misma línea, Cepeda tocó el tema de las consultas interpartidistas y de la amplia votación que tuvo la senadora Paloma Valencia, pidiendo no comparar su participación con la de ella, ya que fueron en momentos electorales diferentes con una disponibilidad de mesas menor.

“Supuestamente en nuestra consulta interna habríamos obtenido la no despreciable cifra de más de 2.700.000 votos y yo 1.550.000; y que otros en consultas, otras candidatas habían tenido un resultado mejor. Por supuesto que son asuntos que no se pueden comparar, es una comparación absurda, nosotros hicimos una consulta interna con 20 mil mesas, lo de ayer fueron consultas interpartidistas en las que habían más de 120 mil mesas”, aseguró Cepeda.

De esta manera, la lectura del senador fue que hay sectores que le tienen miedo a su candidatura.

“Ahora se pensaba que no estar en una consulta no íbamos a ser competitivos, es evidente que se hizo hasta lo imposible y se logró expulsarme. Así que lo que palpamos es un evidente miedo, un pánico al Pacto Histórico y a mi como candidato para participar en los espacios democráticos, pero ya llegará el momento de medirnos realmente en las urnas y allá nos vemos” aseveró el congresista.

Cepeda continuó su intervención en redes sociales, asegurando que su partido “no es una fuerza extrema”, argumentando que el Pacto Histórico tiene una “política coherente” y basada en la justicia social.

Renglón seguido, se fue contra el expresidente Álvaro Uribe y su partido el Centro Democrático.

“Hay quienes si como el expresidente Álvaro Uribe quien resultó perdedor, hay que decirlo con toda claridad, no llegó al Senado de la República, ha quedado excluido, perdió en las urnas. Intenta disfrazarse de centro, intenta presentarse como un político favorable a lo social. No. Su política ha sido abiertamente contraria a la política social de nuestro gobierno, ha intentado por todas las vías evitar que hayan pensiones justas, el salario, hemos convertido un salario vital y a última hora, cuando han visto que esa política egoísta tiene un resultado como el de ayer, vienen los intentos por disfrazarse”, concluyó el candidato.