“Los resultados no importan”: Vicky Dávila apareció tras su derrota y pidió a Paloma tumbar a Cepeda

Durante este 8 de marzo se llevó a cabo una nueva jornada electoral en Colombia, donde los ciudadanos decidieron la conformación del Congreso así como también las consultas presidenciales, donde Paloma Valencia y Claudia López se llevaron el mayor número de votos, sin embargo, quien se ubicó en el último lugar fue precisamente, Vicky Dávila.

Dávila desde hace un buen tiempo decidió dejar su rol como directora de la Revista Semana para llevar a cabo su carrera política. Si bien, sus aparición en diferentes eventos y hechos de trascendencia en el país la perfilaban como una fuerte candidata, lo cierto es que no le alcanzó para luchar por la presidencia de Colombia en los próximos meses.

En medio de la derrota, las declaraciones por parte de Vicky Dávila no faltaron en medio de la espera por los resultados: “que Dios la bendiga, que Dios la cuide y que Dios la guíe y que guía a todos los colombianos para que podamos salir de esta horrible noche, de esta pesadilla. Aquí entre todos tenemos que derrotar la corrupción, aquí entre todos tenemos que derrotar la desesperanza, aquí entre todos tenemos que ser valientes. No importan los resultados electorales, lo que importa es nuestro país y siempre los colombianos tendrán de mi parte toda la lealtad, tendrán mi lucha desde cualquier lugar donde yo me encuentre.

Fue para mí un honor representar, ser la voz de tantas madres cabeza de hogar, de tantos policías y militares de sus familias. Fue un honor representar a esa Colombia trabajadora, esforzada y buena, a esa Colombia trabajadora. Eso es lo que nosotros significamos.

A mis otros compañeros de la consulta, a Juan Daniel, a Juan Manuel, a Juan Carlos, a Aníbal, a Enrique, a David, a todos, les digo que Dios les pague por estas semanas tan maravillosas. Gracias por este trabajo. Nuestra consulta lo que está demostrando es que sí cumplimos a Colombia. Va a apoyar a Paloma Valencia luego de estos resultados. Lo que les estoy diciendo es que le deseo a Paloma todo lo mejor, que vamos a seguir luchando por este país, que los colombianos buenos somos más y por tanto vamos a sacar adelante a Colombia. Yo tengo mucha fe, vienen unas luchas muy importantes en torno a lo que será la primera vuelta y aquí a la única persona que hay que derrotar es a Iván Cepeda.

¿Usted es parte de un evento al gobierno de Paloma Valencia? Mire, lo más bonito que tuvo la gran consulta es que bajo ninguna circunstancia hubo repartija de puestos. No hubo sino un compromiso por amor a Colombia. Yo estoy aspirando es a que nos gane Cepeda.

Eso es lo que yo quiero, que podamos salvar nuestra democracia y nuestra libertad. Hoy los colombianos han decidido que sea Paloma quien lleve esas banderas y por eso lo único que deseo es que le vaya bien, que todos la podamos acompañar, rodear y que ella logre porque todavía no se ha ganado nada. Este es un paso importante, pero aquí hay que ganar en primera vuelta, hay que ganarle a Iván Cepeda, hay que ganarles a quienes nos amenazan la democracia y la libertad", fueron las declaraciones expuestas por parte de Vicky Dávila.