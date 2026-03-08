“Engendro de Petro”: Vicky Dávila estalló en contra de Levy Rincón tras presunta agresión a ciclista

Vicky Dávila desde hace más de dos décadas se ha destacado como periodista y presentadora colombiana siendo parte de conocidos medios de comunicación como el Canal RCN y siendo directora de Revista Semana. Sin embargo, la vena política siempre estuvo presente en su vida, tanto así que ahora espera convertirse en candidata a la presidencia y por ende, convertirse en una opción fuerte para los colombianos.

Hace pocos días se viralizó un video en el que, Levy Rincón, quien ha sido una figura ampliamente conocida en las redes sociales, protagonizó un polémico hecho en compañía de un ciclista a quien al parecer, habría golpeado en varias ocasiones, contando con varios insultos también. Ante la polémica generada en redes sociales Levy no guardó silencio y añadió: “Un gomelo cagón en una bicicleta intentó escupirme e insultarme en el Virrey, pero apenas vio que me le paré y lo saqué a pelear se asustó y empezó a grabar con el celular”.

Como era de esperar los comentarios en contra de Rincón han estado más que presentes criticando la actitud del hombre y resaltando el apoyo que le ha demostrado a Gustavo Petro en varias ocasiones. El mencionado video se dio días antes de las elecciones que tienen lugar este 8 de marzo en todo el país.

En medio de las diversas declaraciones, una de las que se destacaron fueron las de Vicky Dávila, quien a través de su cuenta de ‘X’ aseguró: “Ahí tienen a Levy Rincón, un joven petrista adiestrado. Violento, cree que puede golpear, insultar. Este es un engendro de Petro, le han pagado por atacar, por echar la madre a todos, a las mujeres, muy especialmente. Por ser una máquina de guerra en redes”.

¿Quién es el esposo de Vicky Dávila?

El esposo de Vicky Dávila es José Amiro Gnecco Martínez, un reconocido médico oftalmólogo con quien contrajo matrimonio en el año 2008. José Amiro es hijo del fallecido exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar, y aunque pertenece a una de las familias con mayor trayectoria política en la región Caribe, ha mantenido un perfil profesional alejado del activismo político directo, enfocándose en su carrera en el sector de la salud y la contratación médica especializada.