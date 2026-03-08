“Estamos vigilantes”: Iván Cepeda habla después de votar y revela su posición frente a las sospechas por irregularidades

El candidato a la Presidencia Iván Cepeda se pronunció este domingo 8 de marzo después de acudir a votar y habló sobre las expectativas del Pacto Histórico para esta jornada. Su ejercicio democrático, llevado a cabo en el colegio San Lucas, en Kennedy (Bogotá), estuvo marcado por manifestaciones de apoyo y abucheos entre quienes asistían al mismo lugar.

El senador afirmó, acompañado de María José Pizarro y María Fernanda Carrascal que “el Pacto Histórico va a tener hoy una votación significativa, va a tener una gran bancada en el congreso, estoy totalmente convencido de eso”. Además, señaló que con los resultados de hoy esperan “ratificar el curso que queremos también en las elecciones presidenciales”.

Con un tono optimista, Cepeda afirmó: “vamos a ganar” y expresó su tranquilidad frente a los comicios. “Con toda la alegría llamamos a la gente a que ejerza su derecho, a que no se deje de ninguna manera constreñir, ni presionar, que se denuncien toda clase de acciones que sean fraudulentas, que busquen inducir al elector de compra de votos o cualquier otro intento por manipular o distorsionar la voluntad popular”. Igualmente, aseguró que su campaña ha sido “transparente” y “austera”.

Sobre las sospechas de posibles irregularidades en estas elecciones, el candidato aseguró que están “vigilantes” y que cuentan con una gran participación de testigos electorales. “Cualquier situación que consideremos anómala la vamos a poner en conocimiento de manera inmediata a las autoridades electorales y, por supuesto, de la ciudadanía”. “Respetamos las instituciones pero también tenemos nuestro derecho legítimo a denunciar”, finalizó.