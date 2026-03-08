María Lucía Fernández, de Noticias Caracol, se convirtió en tendencia durante las elecciones, ¿de qué se trata?

Noticias Caracol a lo largo de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes y diferentes apariciones siendo una de las más queridas y destacadas María Lucía Fernández.

María Lucía Fernández de lunes a viernes hace parte de la emisión de las 7 pm en compañía de Jorge Alfredo Vargas, convirtiéndose en una de las caras más importantes dentro del informativo debido al profesionalismo, pero también el carisma con el que cuentan desde hace más de una década en la televisión colombiana.

Como es costumbre los periodistas y presentadoras con más amplia experiencia se hacen presentes en días importantes, siendo este 8 de marzo una fecha esencial para Colombia tras una nueva jornada electoral que se adelantó en todo el país. Si bien, el ojo estaba puesto en cada uno de los candidatos, lo cierto es que quien también se destacó fue María Lucía Fernández quien estuvo presente en uno de los puntos principales de la capital como lo es Corferias, informando sobre cada uno de los boletines.

Sin embargo, los televidentes no pasaron de largo su aparición tanto así que aseguraron que Malú ya es “patrimonio nacional” en cada una de las elecciones e incluso varios se tomaron el tiempo para comparar algunas de sus pasadas transmisiones en las que Malú también estuvo presente demostrando que su belleza sigue más que intacta, así como también su capacidad para informarles a los televidentes:

“Salió el primer boletín y Malú Fernández la está dando toda como siempre”, “Cuatro años después y lo único que ha cambiado es el color del blazer de Malú Fernández. Esa mujer sigue igual de regia e intacta”. “Malu ha llegado, celebra Colombia. Ahora sí que tiren esos números”. “Listísimo para ver a la icónica Malú Fernández y sus gafas desde la Registraduría, dándonos información de cómo va cada boletín en las votaciones. Claro que sí, Juan Roberto“.