Los ‘influencers’ quemados en las elecciones legislativas y los que dieron el salto al Congreso de la República

Las elecciones al Congreso de la República 2026 llegó a su final, los colombianos salieron masivamente a votar con el objetivo de conformar el nuevo parlamento colombiano y los candidatos a la presidencia de las consultas interpartidistas.

En los últimos años, los creadores de contenido han empezado a abrirse espacios en la política, donde han tenido participación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes principalmente de partidos como el Pacto Histórico.

Los nuevos influencers que llegan al Congreso de la República

En el nuevo periodo legislativo que iniciará el próximo 20 de julio del presente año, hay nuevos congresistas electos que son considerados como ‘influencers’, uno de los casos más llamativos es el de Walter Rodríguez, conocido en redes sociales como Wally, quien será Senador por el Pacto Histórico.

En esa misma línea, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, también llegará al Congreso, pero su trabajo estará en la Cámara de Representantes, ella estaba de segunda en la lista cerrada también del Pacto Histórico.

Igualmente, Daniel Mauricio Monroy, obtuvo curul en la Cámara por Bogotá, este nuevo parlamentario se ha caracterizado por su activismo al presidente Gustavo Petro.

En Antioquia, el Pacto Histórico también tendrá otro influenciador conocido como Cofradía, su nombre es Hernán Muriel Pérez.

Pasando a otro partido, Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como ‘Elefante Blanco’, obtuvo una importante votación que le dio la posibilidad de llegar al Senado de la República por el Partido Verde.

Nuevamente el polémico senador ‘JP’ Hernández, continuará en el legislativo.

Influencers quemados en las elecciones

Sin embargo, la popularidad en redes sociales no significa que tengan mayores posibilidades de quedar electos, pues hubo varios creadores de contenido que no alcanzaron el umbral y se quemaron.

Entre estos personajes están ‘Miss Melindres’ quien intentaba llegar a la Cámara por Antioquia. Tampoco pudo Edwin Javier Brito García conocido como ‘Pechy Player’, Rawdy Reales Rois, ‘Dr. Rawdy’, y Charles Fugueroa (Profe Charles); igualmente el influencer petrista Alejo Vergel y ‘Beto’ Coral tampoco llegaron al Congreso.

Ese mismo camino lo tuvo el conocido creador de contenido Felipe Saruma que intentaba llegar por el Partido Cambio Radical.