“El negro de la cabeza colonizada”: Candidato que le quitó la curul Afro a Polo Polo le puso sal a la ‘quemada’

Durante la jornada de comicios legislativos celebrada este domingo en Colombia, uno de los puntos de mayor interés mediático fue la elección de la circunscripción especial de comunidades negras para la Cámara de Representantes; espacio legislativo, diseque asegura la participación política de las poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Capitolio, contó con una baraja de candidatos en la que sobresalía el nombre de Miguel Polo Polo, quien no logró mantener su curul. Esto dijo el hombre que ocupará su puesto.

De acuerdo con el reporte preliminar número 76 del preconteo, hasta el momento se registran 521.191 votos y el 99.53% de las mesas escrutadas en esta circunscripción especial, números que dieron dos noticias que generaron revuelo en redes: la ‘quemada’ de Polo Polo; y la llegada de Óscar Benavides al Congreso.

Esto le puede interesar 🤳🟢>>> Diana Ángel festejó la derrota de Miguel Polo Polo en las elecciones, “las acciones pasan factura”

Abelardo de la Espriella y Miguel Polo Polo Foto: X de Miguel Polo Polo

¿Cómo quedaron votaciones por la Cámara de Representantes Afro?

LIBRES - LISTA CERRADA : 150.414 VOTOS

PARTIDO DEMOCRATA COLOMBIANO: 69.261 VOTOS

PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO: 69.261 VOTOS

Tras los resultados, Benavides aprovechó sus redes sociales para mandarle un mensaje a sus electores, en el que no solo celebró que Polo Polo perdiera su curul, también le extendió una promesa a quienes confiaron en él.

“Hemos cumplido con nuestra primera promesa de campaña, sacar al negro de la cabeza colonizada. Queridos colombianos, para mí es un honor saludarlos; estoy agradecido con el pueblo colombiano porque abrazó a pueblo negro. Vamos a recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro, a escribir una nueva historia en Colombia”, expresó Benavides.

“Soy un hijo de Tumaco que nació a la orilla de un río, que camino las calles de una vereda, Tangarial Carretera, hoy marca la historia de este país en dos. Nace un movimiento, nace un partido, el Partido Libre, el de la reivindicación y la lucha social. Gracias”, añadió.

No se lo puede perder 🟢🟢>>> “El Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”: Petro celebró las curules pero advirtió que los nuevos congresistas deben estudiar

¿Qué es la circunscripción especial Afro?

Esta figura electoral nació como un puente de participación política directa para las comunidades afrodescendientes en Colombia. Su funcionamiento difiere de la dinámica regional estándar: aquí, los aspirantes no compiten por departamentos, sino que requieren el respaldo de organizaciones étnicas con personería jurídica, figurando en un tarjetón diferenciado a nivel nacional.

El foco de la opinión pública se ha centrado en la figura de Miguel Polo Polo, actual congresista que alcanzó su escaño por esta vía. Su permanencia en el Legislativo ha estado marcada por la fricción; diversos sectores sociales y figuras del activismo negro han puesto en duda su legitimidad como representante de la población afro, cuestionando tanto su afinidad ideológica como los avales que permitieron su llegada al Capitolio.