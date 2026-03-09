Se ahogó el ‘Pechy Players’, influencer aspirante al Senado por el partido Conservador: lluvia de memes en redes

El influencer y aspirante al Senado por el Partido Conservador, Edwin Brito García, conocido popularmente como “Pechy Player”, no logró alcanzar el umbral necesario para obtener una curul en el Senado de la República durante las recientes elecciones legislativas en Colombia.

De acuerdo con el boletín 26 del preconteo electoral, con el 86 % de las mesas escrutadas, el creador de contenido registró cerca de 16.000 votos, una cifra muy por debajo de los aproximadamente entre 140.000 a 180.000 votos que se proyectaban como mínimo para asegurar un escaño en la corporación legislativa.

Pechy Player quedó lejos del Senado: su derrota electoral generó ola de comentarios en redes

En redes sociales, la situación fue comentada con ironía por varios usuarios, quienes utilizaron expresiones populares de Barranquilla para describir el resultado. Algunos afirmaron que el candidato “quedó en Puerto Mocho”, frase jocosa que suele emplearse para referirse a quienes no logran alcanzar una meta.

La derrota electoral del influencer político generó una lluvia de memes y comentarios en redes sociales, donde las reacciones estuvieron divididas. Mientras algunos seguidores felicitaron su intento de incursionar en la política, otros cuestionaron la idea de que la popularidad digital pudiera traducirse automáticamente en votos.

Entre los mensajes que circularon en plataformas digitales aparecieron comentarios como: “Pero Pechy Player contaba con los dos millones de votos de sus redes sociales” o “Que siga pensando que en Colombia se logra una curul solo con voto de opinión en internet”. Otros, en tono de sorpresa, escribieron: “¿Cómo así que Pechy Player no está entre los más votados? Revisen bien esos números”.

Durante la campaña, el creador de contenido había ganado notoriedad gracias a un pegajoso jingle político que repetía la frase: “Si tú quieres que cambie esta verga, vota por el Pechy Player”. La canción fue difundida en redes sociales y en presentaciones públicas donde el influencer participaba en conciertos y eventos musicales.

En varias ocasiones, el aspirante al Congreso de la República subió a tarimas junto a artistas vallenatos para promocionar su candidatura. Esto ocurrió, por ejemplo, en presentaciones de Haffit David y Churo Díaz, donde aprovechó la presencia del público para pedir apoyo electoral.

El personaje de Pechy Player se hizo conocido por su estilo directo, humorístico y cargado de expresiones populares de la región Caribe. En sus videos, suele interpretar a un personaje que habla sin filtros y utiliza palabras coloquiales que lo volvieron viral en plataformas digitales.

En TikTok, el influencer acumulaba alrededor de 657.000 seguidores, mientras que en Instagram superaba los 450.000, cifras que alimentaron la expectativa sobre su eventual desempeño en las urnas.

Más allá de su faceta digital, Edwin Brito García tenía experiencia laboral en diferentes oficios antes de incursionar en la política. Es zootecnista de profesión y aseguró haber trabajado como comerciante, vendedor de gasolina, mototaxista, conductor de aplicaciones de transporte, veterinario, cantante aficionado y profesor del SENA.

En el sector público también tuvo experiencia como contratista estatal. Según registros de contratación, prestó servicios para la Alcaldía de La Jagua de Ibirico en 2020 y 2022. Posteriormente trabajó en el Ministerio de Agricultura, realizando seguimiento a proyectos de alianzas productivas, y también en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la subdirección de planeación operativa.

Sin embargo, durante su campaña al Senado, sus propuestas políticas concretas fueron poco conocidas. Su estrategia se centró principalmente en un discurso emocional dirigido a la ciudadanía, con críticas a los llamados “políticos tradicionales”, aunque sin profundizar en propuestas detalladas.

La candidatura de Pechy Player hizo parte de una tendencia cada vez más visible en la política colombiana: la participación de influencers y creadores de contenido en campañas electorales. Tras los triunfos legislativos de algunos personajes surgidos de redes sociales en elecciones anteriores, varios aspirantes han intentado replicar esa fórmula.

No obstante, en esta ocasión, la popularidad digital del influencer barranquillero no logró traducirse en suficientes votos para llegar al Senado de la República, dejando su aspiración política fuera del umbral necesario y convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes durante la jornada electoral.