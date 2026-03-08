Elecciones en Barranquilla: largas filas, denuncias de compra de votos y presiones a contratistas marcaron la jornada

La jornada de elecciones en Barranquilla dejó un panorama marcado por largas filas de votantes, denuncias por compra de votos y presuntos casos de constreñimiento electoral, según reportes recogidos durante el desarrollo de los comicios al Congreso de la República en 2026.

>>>Para leer>>>: Violencia política en el Atlántico: obligan a borrar publicidad de las casas y amenazan a conductores de motocarros que lleven propaganda en elecciones

Desde las primeras horas de la mañana, varios puestos de votación en Barranquilla, especialmente en sectores del suroccidente y suroriente de la ciudad, registraron extensas filas de ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, la jornada también estuvo acompañada por denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Denuncian compra de votos y constreñimiento electoral en elecciones de Barranquilla: filas y retrasos en varios puestos

De acuerdo con testimonios recopilados por este medio, algunos votantes señalaron que acudieron a las urnas para “hacerle el favor” a conocidos o tras haber aceptado dinero a cambio de su voto. Según estas versiones, el precio del voto en Barranquilla habría oscilado entre 70.000 y 100.000 pesos durante la jornada electoral.

Denuncias por presiones a contratistas y compra de votos

Entre las denuncias conocidas durante las elecciones también se mencionaron presuntas presiones a contratistas vinculados a entidades públicas para respaldar determinados candidatos.

Una fuente consultada señaló que miembros del partido Cambio Radical habrían solicitado a algunos contratistas conseguir al menos 20 votos a favor de candidatos específicos. Según la denuncia, estas exigencias se habrían presentado con el argumento de proteger la continuidad de sus contratos laborales.

Incluso, algunos contratistas aseguraron que no les habían renovado sus contratos durante el mes de febrero, mientras se conocían los resultados de las elecciones. A cambio, se les habría solicitado entregar planillas con listados de votantes que respaldaran a los candidatos respaldados por ese sector político.

“Este ha sido el peor año en cuanto a presión por los votos”, afirmó una fuente consultada, quien explicó que además de la exigencia de votos, se pedían nombres y números de cédula de personas que supuestamente participarían en la jornada electoral.

El portal La Contratopedia también reportó días antes de la jornada que contratistas de la Alcaldía de Barranquilla habrían sido presionados para votar por determinados candidatos vinculados al mismo partido político.

Según ese reporte, a algunos contratistas les solicitaron listados de hasta 100 personas que supuestamente votarían por dichos aspirantes. Además, se habría realizado llamadas a las personas incluidas en esas listas para confirmar que efectivamente acudirían a las urnas.

Filas y congestión en varios puestos de votación

Durante la jornada electoral se registraron largas filas y congestiones en varios puestos de votación en Barranquilla, lo que generó molestias entre los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al sufragio.

Uno de los puntos donde se reportaron mayores aglomeraciones fue la Institución Educativa Distrital María Auxiliadora, ubicada en el barrio La Magdalena. Allí varios votantes manifestaron su inconformidad debido a la congestión que se presentó dentro de los salones habilitados para votar.

Situación similar se registró en el colegio José María Vélez, en el barrio Lipaya, donde la fila de votantes llegó a dar varias vueltas a la manzana desde antes de que se abrieran oficialmente los puestos de votación.

En el barrio La Sierra, específicamente en la Institución Educativa Distrital Cruzada Social, la fila rodeó completamente la institución educativa. Según algunos ciudadanos, el retraso se debió en parte a la presencia de personas que intentaban colarse en las filas, lo que generó desorden y retrasos en el ingreso al lugar.

También se reportaron retrasos en la Institución Educativa Distrital Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio San José, donde las largas filas provocaron demoras en el proceso de votación.

A pesar de estas situaciones, otros puestos de votación en Barranquilla reportaron una jornada con mayor normalidad y sin congestiones significativas.

Amplio despliegue de seguridad en el Atlántico

Ante los riesgos de delitos electorales, las autoridades implementaron un amplio dispositivo de seguridad durante las elecciones en el departamento del Atlántico.

La Fiscalía General de la Nación dispuso de 263 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para vigilar el desarrollo de la jornada electoral en el departamento, con especial presencia en los puestos de votación de Barranquilla y en el municipio de Soledad.

El director seccional de Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña, explicó que además se dispuso de ocho fiscales de turno durante el día de elecciones.

De ellos, cuatro fiscales seccionales estuvieron dedicados exclusivamente a investigar delitos electorales, mientras que otros cuatro fiscales se encargaron de atender actos urgentes, incluyendo posibles irregularidades relacionadas con el proceso de votación.

Las autoridades señalaron que algunos de los delitos electorales más comunes en este tipo de jornadas incluyen:

Constreñimiento al elector

Fraude al elector

Corrupción al elector

También se vigilaron posibles casos de trashumancia electoral, especialmente en municipios ubicados en zonas limítrofes con otros departamentos.

Según explicó el funcionario, este fenómeno ocurre cuando ciudadanos cambian su lugar de votación para influir en los resultados electorales en territorios donde no residen.

Municipios con vigilancia especial

La Fiscalía indicó que algunos municipios del Atlántico fueron priorizados para vigilancia especial debido a antecedentes de irregularidades electorales.

Entre ellos se encuentran varios municipios del área metropolitana de Barranquilla, como:

Soledad

Malambo

Galapa

Puerto Colombia

Asimismo, las autoridades mantuvieron atención especial en los municipios de Sabanalarga y Baranoa.

Para facilitar las denuncias ciudadanas, la Fiscalía habilitó varios canales para reportar delitos electorales.

Los ciudadanos pudieron comunicarse a través de la línea 122 de la Fiscalía, la línea #623 de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior o mediante el portal web de la entidad.

También se habilitaron puntos de atención presencial en los Centros de Atención para Recepción de Denuncias (CAF) ubicados en diferentes sedes de la Fiscalía.

Policía y Ejército garantizaron la seguridad

En materia de seguridad, 2.900 policías estuvieron encargados de vigilar las elecciones al Congreso en Barranquilla y su área metropolitana.

Estos uniformados fueron distribuidos en 249 puestos de votación, donde funcionaron 5.150 mesas electorales.

La distribución de los puestos de votación fue la siguiente:

Barranquilla: 154 puestos con 3.588 mesas

154 puestos con 3.588 mesas Soledad: 54 puestos con 1.022 mesas

54 puestos con 1.022 mesas Malambo: 15 puestos con 286 mesas

15 puestos con 286 mesas Galapa: 8 puestos con 138 mesas

8 puestos con 138 mesas Puerto Colombia: 8 puestos con 116 mesas

De los 249 puestos habilitados, 244 estuvieron bajo vigilancia de la Policía Metropolitana, cuatro del Ejército Nacional y uno del Inpec.

El potencial electoral en Barranquilla y su área metropolitana alcanzó 1.729.346 ciudadanos habilitados para votar.

Adicionalmente, en los municipios del Atlántico por fuera del área metropolitana se habilitaron 96 puestos de votación y 1.274 mesas, con un potencial de 421.225 votantes.

Para incentivar la denuncia de irregularidades, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico ofrecieron recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes entregaran información que permitiera identificar delitos contra el sufragio.

La jornada electoral concluyó con una amplia participación ciudadana, aunque marcada por denuncias y alertas que ahora deberán ser investigadas por las autoridades competentes.