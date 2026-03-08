Integrantes de la guardia indígena hicieron bloqueos en el Caquetá durante el conteo de votos

En medio de la jornada de elecciones legislativas que se desarrolla este domingo en el país, se registra una situación de orden público en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, donde se reportan bloqueos en las vías ubicadas en las afueras del casco urbano.

De acuerdo con los primeros reportes, los cierres estarían siendo realizados por integrantes de la guardia indígena, quienes se encuentran concentrados en distintos puntos cercanos al municipio. La situación ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente porque ocurre durante la jornada electoral en la que los colombianos eligen a los nuevos integrantes del Congreso de la República.

Las autoridades adelantan seguimiento a lo ocurrido para determinar las razones de la protesta y evaluar si los bloqueos podrían afectar el normal desarrollo de las votaciones en el municipio. También se espera que en las próximas horas se establezcan diálogos con los líderes de las comunidades para buscar una salida que permita restablecer la movilidad en el sector.

Mientras tanto, habitantes y transportadores han reportado dificultades para ingresar o salir del municipio. Las autoridades locales pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones para evitar inconvenientes durante la jornada electoral.