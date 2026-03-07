No pierda el viaje: Este es el error más común de los bogotanos al intentar votar en Corferias

Para las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo, la Registraduría habilitó 1.083 mesas para que los más de seis millones de habitantes de Bogotá ejerzan su derecho al voto. Entre ellos, uno de los más concurridos es el centro de negocios y exposiciones Corferias, sobre el cual existe una confusión común respecto a quiénes pueden votar allí.

A diferencia de lo que muchos creen, este recinto no funciona como un puesto de votación abierto para cualquier ciudadano que esté de paso por Bogotá o que haya olvidado inscribir su cédula. Corferias es un puesto censo, por lo que en él solo pueden sufragar quienes tienen asignada su cédula ahí.

¿Quiénes sí pueden votar en Corferias?

Solo dos grupos específicos de ciudadanos están autorizados para sufragar en este recinto:

Quienes tienen cédulas inscritas allí: Personas que realizaron el trámite de inscripción o traslado de su puesto de votación específicamente a Corferias antes de la fecha límite, que para las elecciones de Congreso fue el 8 de enero de 2026.

Personas que realizaron el trámite de inscripción o traslado de su puesto de votación específicamente a Corferias antes de la fecha límite, que para las elecciones de Congreso fue el 8 de enero de 2026. Quienes tienen cédulas “antiguas” o nunca inscritas: Ciudadanos cuya cédula fue expedida en Bogotá entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, y que jamás han inscrito su documento en otro puesto de votación. Estas personas quedan asignadas automáticamente a Corferias.

2. El “Mito” de las mesas especiales

La Registraduría Nacional ha sido enfática: no existen mesas para votantes ocasionales. Si su cédula está inscrita en otro barrio de Bogotá o en otra ciudad, no podrá votar en Corferias “por comodidad” o porque le quede cerca ese día. Cada ciudadano debe acudir exclusivamente al puesto que tiene asignado en el censo electoral.

Por eso, contrario a la creencia popular, estos ciudadanos no pueden votar en Corferias:

Personas con cédulas expedidas después del 7 de enero de 2003 : Estas cédulas se asignan automáticamente a un puesto cercano al lugar donde se tramitó el documento.

: Estas cédulas se asignan automáticamente a un puesto cercano al lugar donde se tramitó el documento. Quienes ya tienen su cédula inscrita en cualquier otro punto de la ciudad o del país.

Ciudadanos que no realizaron el trámite de inscripción a tiempo.

¿Cómo verificar tu puesto?

Para evitar filas innecesarias o perder el viaje, lo más recomendable es:

Ingresar a la página oficial de la Registraduría (www.registraduria.gov.co). Buscar la opción “Consulte su lugar de votación”. Digitar el número de cédula. El sistema te indicará con precisión el puesto y la mesa asignada.

Recuerde que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas o cédula digital). No se permite el uso de contraseñas, denuncias de pérdida o pasaportes para votar dentro del país.

Este contenido fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.