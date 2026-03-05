Estilo de Vida

Oración para pedir por los buenos mandatarios en época de elecciones

El 2026 se perfila como un año determinante para el rumbo político del país.

Elecciones Colombia 2026
Oración Elecciones Colombia 2025 Foto: Aberlardo DeLaEspriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda, candidatos a la presidencia de Colombia 2026
Por Karen Rozo Galán: @krozo5

Colombia acudirá a las urnas en dos ocasiones: Por un lado, para elegir el nuevo Congreso de la República y posteriormente para definir al próximo presidente. En medio de este calendario decisivo, comienzan a encenderse las alertas frente a posibles delitos electorales y riesgos que podrían afectar el desarrollo de las jornadas democráticas.

Precisamente, durante las últimas semanas se han dado a conocer los resultados parciales de encuestas políticas que dejan en evidencia el pulso del país. Los datos muestran dos sectores fuertemente establecidos: la derecha y la izquierda.

Oración para antes de las elecciones:

Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad.

Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza.

Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género.

Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escucharla voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu Reino. Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad,a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia.T e lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, Amén.

Oración por los gobernantes:

Espíritu consolador, que te complaces en derramar tus dones sobre el mundo:Te pedimos que te dignes iluminar a nuestros gobernantes y unirlos en un solo corazón, en el de Jesús.

Luz y unión venimos a implorar de Ti, Espíritu Santo, Tú que eres la tranquilidad infinita, la paz serena y la unión cumplida, escúchanos y concédenos estas gracias que humildemente te pedimos.

Penetra en las inteligencias de quienes representan la autoridad divina para que en ellos reine el amor.Dales los dones de sabiduría y de consejo, para que, destruido el espíritu del error y de la discordia,se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden, la justicia y la paz.

Sé Tú, Espíritu Santo, el indisoluble vínculo que una a Ti y a todos los pueblos de la tierra:concédenos la gracia de triunfar sobre la desunión y de la discordia para que todos vivamos para servir a Dios y a nuestros hermanos en un estrecho abrazo de caridad. Amén.

