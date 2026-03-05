Oración para pedir por los buenos mandatarios en época de elecciones

Colombia acudirá a las urnas en dos ocasiones: Por un lado, para elegir el nuevo Congreso de la República y posteriormente para definir al próximo presidente. En medio de este calendario decisivo, comienzan a encenderse las alertas frente a posibles delitos electorales y riesgos que podrían afectar el desarrollo de las jornadas democráticas.

Precisamente, durante las últimas semanas se han dado a conocer los resultados parciales de encuestas políticas que dejan en evidencia el pulso del país. Los datos muestran dos sectores fuertemente establecidos: la derecha y la izquierda.

Oración para antes de las elecciones:

Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad.

Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza.

Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género.

Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escucharla voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu Reino. Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad,a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia.T e lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, Amén.

Oración por los gobernantes:

Espíritu consolador, que te complaces en derramar tus dones sobre el mundo:Te pedimos que te dignes iluminar a nuestros gobernantes y unirlos en un solo corazón, en el de Jesús.

Luz y unión venimos a implorar de Ti, Espíritu Santo, Tú que eres la tranquilidad infinita, la paz serena y la unión cumplida, escúchanos y concédenos estas gracias que humildemente te pedimos.

Penetra en las inteligencias de quienes representan la autoridad divina para que en ellos reine el amor.Dales los dones de sabiduría y de consejo, para que, destruido el espíritu del error y de la discordia,se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden, la justicia y la paz.

Sé Tú, Espíritu Santo, el indisoluble vínculo que una a Ti y a todos los pueblos de la tierra:concédenos la gracia de triunfar sobre la desunión y de la discordia para que todos vivamos para servir a Dios y a nuestros hermanos en un estrecho abrazo de caridad. Amén.