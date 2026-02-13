“Bogotá es un relleno sanitario a cielo abierto”: Concejal Cuesta asegura que Bogotá está sumergida en basura

El concejal del Pacto Histórico, José Cuesta Novoa, es un fuerte crítico de la Alcaldía de Bogotá. El cabildante dialogó con Publimetro de los problemas que más aquejan a los capitalinos como la basura, la inseguridad y las obras; además de la coyuntura nacional donde el Consejo de Estado suspendió el decreto del salario mínimo.

Publimetro: ¿Qué​ opina de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el salario mínimo​?

José Cuesta: Nosotros obviamente frente a la decisión del Consejo de Estado, hemos dicho abiertamente que el conjunto de los trabajadores del país y los sectores populares que se benefician de esta medida, deberíamos salir masivamente a través de una movilización jurídica, social y política.

Quiero decirle que voy a radicar una tutela en donde voy a defender el derecho al salario vital que permite beneficiar a 2 400 000 trabajadores. Aquí lo que hay en el fondo es una discusión de escuelas de economía política. Los ortodoxos, digamos, el neoliberalismo o la visión neoliberal, llamémoslo así, de Friedman, por ejemplo, contraria a la de Keynes, consideran que entonces incrementar el salario de los trabajadores, lo único que genera es la destrucción de la productividad y del empleo.

Entre otras cosas, en la otra perspectiva, empezamos por hacer una definición de dónde surge la riqueza de los pueblos. Lo llamó Adam Smith la riqueza de las naciones. La riqueza básicamente la produce el trabajador, no el empresario.

Por lo tanto es completamente falso creer que el incremento del salario, en este caso en el 23,7% iba a producir la destrucción de la productividad y de las empresas.

Por el contrario, lo que va a generar es justamente un aumento de la producción dado que si a los trabajadores y en los bolsillos de los trabajadores llega más dinero, pues tendrán más posibilidades de incrementar el consumo y la compra de bienes y servicios.

PM: ¿Qué considera que pueda proponer el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Petro? ¿Cederá?

JC: Yo le sugiero al presidente de la República que como es conminado por parte del consejero de Estado a que antes de 8 días debe decretar la redefinición del salario del salario vital, le propongo aumente en 23,8%.

El salario mínimo es, el salario vital, el salario vital hace parte del concepto y de las figuras contempladas en el el estado social de derecho. Y en el caso del presidente Petro, lo acaba de manifestar, a él no lo pueden obligar que vaya en contravía del estado social de derecho. Eso significa que en todo caso el salario vital se va a mantener.

Tal manera que lo único que puede tener certeza la sociedad colombiana y sobre todo los trabajadores, es que la medida nunca va a ser modificada en términos de adoptar un decreto que signifique que sea regresiva frente a lo que ya ganaron los trabajadores.

PM: Pasémoslo al plano de Bogotá, hay concejales y actores políticos que le están pidiendo al alcalde Carlos Fernando Galán que baje el pasaje de TransMilenio

JC: Yo quiero contarle que en compañía de la representante María Fernanda Carrascal, radicamos una demanda del decreto que permitió el incremento de la tarifa de TransMilenio.

Esto lo hicimos porque entendemos que el Ministerio del Transporte mediante una resolución le entrega la competencia a todos los alcaldes municipales, incluido el Distrito Capital, para que definan exactamente el incremento de las tarifas del transporte público en todo el país.

Ahora, en ese sentido establece también unos lineamientos que deben tener en cuenta los alcaldes locales y municipales, incluido el de Bogotá, para la decisión de cuánto le van a incrementar al valor del pasaje, son del orden de siete factores que tienen que ser tenidos en cuenta, sí o sí.

¿Qué fue lo que hizo la el alcalde Fernando Galán? Lo volvió estudio del factor salarial, lo volvió exclusivamente en el único factor que se tuvo en cuenta para la estructuración del pasaje o del nuevo pasaje en Transmilenio, dejando de fuera por fuera, por ejemplo, factores como la eficiencia operativa, el de la eficiencia contractual y uno que es muy importante, la capacidad de construir políticas de aumento de la demanda.

PM: Concejal hablemos de Bogotá, ¿Qué lectura le hace a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán?

JC: Es un desastre. Es un desgobierno. Produjo el desastre de las basuras. Es un tema al que yo le he trabajado con demasiada fuerza. Muy seguramente en el transcurso de este fin de semana voy a solicitarle al Procurador General de la Nación una declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria por la incapacidad de Carlos Fernando Galán.

Bogotá está convertido en un relleno sanitario a cielo abierto. Hace unos días visité la carrera de décima entre la calle 11 sur y la calle Cuarta Norte y es un auténtico muladar. Cómo era que me senté cómodamente en un sofá que estaban allí, disponible a cielo abierto en un basurero, que lo único que está generando es el aumento de las ratas. Eso pone en riesgo la vida de niñas, niños, adolescentes y sobre todo también de personas de tercera edad.

PM: ¿Qué está pasando con la inseguridad y los homicidios tipo sicariatos?

JC: El 60% del total de los homicidios que se registraron tanto en el año 2025 como el año 2024, se produjeron a través de lo que se denomina la figura de asesinatos por encargo.

Aquí hay un mercado criminal muy complejo porque este tipo de operaciones que yo acabo de describir no la realizan aficionados, la realizan organizaciones muy complejas que hacen uso de todo tipo de técnicas absolutamente novedosas como, por ejemplo, el manejo de los tiempos, del ciberespacio, de la cibernética y eso es absolutamente preocupante porque entonces la pregunta es qué hace el secretario de Seguridad. Aquí hay oficinas de sicariato.

No dicen que en San Andresito de la 38 está muy vinculado a una oficina que está encargada justamente de ejecutar acciones sicariales de esta naturaleza. ¿Para cuándo está el desmantelamiento si la información se tiene?

PM: ¿Qué ha pasado con Sencia y la construcción del nuevo estadio?

JC: Encontré que fue el negocio más pendejo que hizo el Distrito. Enrique Peñalosa lo estructuró y luego, pues lo han venido digamos liderando el gobierno de Claudia López y ahora el gobierno de Galán.

La pregunta que yo me hice en un debate sobre el estadio El Campín, ¿Por qué se le van a entregar las utilidades a un privado multinacional? Invierte 2,4 billones de pesos y se queda como con 14 billones de pesos. Perfectamente eso lo hubiera podido haber hecho el distrito.

Ese era un proyecto que tenía que haber sido asumido por el distrito capital. Lo que pasa es que Galán, Claudia López y justamente Enrique Peñalosa tienen una misma partitura y es concebir la ciudad no para el disfrute de los derechos de la gente, sino para permitir que florezcan y se consoliden los negocios privados como Sencia.