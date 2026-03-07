Incautan más de $630 millones en efectivo en Bogotá que estarían destinados a compra de votos y delitos electorales

BOG15. BOGOTA (COLOMBIA). 24/11/06.-Un operario junta los paquetes de billetes luego de ser plastificadosen la nueva "Central de Efectivo" del Banco de la República hoy, viernes 24 de noviembre, en Bogotá. El Banco presentó hoy la "Central de Efectivo", fábrica de papel moneda en la que se invirtieron 267 mil millones de pesos (55,62 millones de dólares) y que producirá 870 millones de billetes al año. EFE/Rafa Salafranca

A menos de 48 horas de las elecciones al Congreso en Colombia, las autoridades reportaron nuevas incautaciones de dinero en efectivo que podrían estar relacionadas con delitos electorales, entre ellos la compra de votos. Uno de los casos más recientes ocurrió en Bogotá, donde la Policía Nacional decomisó más de $630 millones durante un operativo realizado en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la tarde del viernes 6 de marzo, uniformados capturaron a una persona que transportaba $631.000.000 en efectivo. Según las autoridades, el detenido no pudo justificar la procedencia del dinero, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones correspondientes.

Más de $2.900 millones en efectivo incautados antes de las elecciones: autoridades investigan posible compra de votos

Las autoridades señalaron que el caso hace parte de los operativos desplegados en diferentes regiones del país para prevenir irregularidades en las elecciones legislativas, previstas para el 8 de marzo, especialmente aquellas relacionadas con compra y venta de votos.

Además del caso ocurrido en la capital del país, en el departamento de Sucre las autoridades capturaron a dos personas que transportaban $275 millones en efectivo dentro de una camioneta particular en el municipio de Sincelejo. El dinero también quedó bajo custodia de las autoridades mientras se adelantan las investigaciones para determinar su posible relación con delitos electorales.

Durante el mismo día, operativos realizados en los departamentos del Meta, Norte de Santander, Casanare y San José del Guaviare permitieron la incautación de cerca de $250 millones adicionales en efectivo, lo que incrementa las cifras de dinero decomisado en medio de los controles desplegados por la fuerza pública.

En su más reciente reporte, la Policía Nacional informó que, a menos de dos días de la jornada electoral, se han incautado $2.924 millones en efectivo en todo el país que podrían estar vinculados con prácticas ilegales durante el proceso electoral.

Entre las regiones con mayores montos de dinero incautado se encuentran Montería, donde las autoridades decomisaron $434 millones junto a material electoral; Antioquia, con $455 millones; La Guajira, con $145 millones; Santander, con $109 millones; y el departamento del Meta, donde se incautaron $100 millones.

Las autoridades también informaron que, como resultado de estos operativos, 28 personas han sido capturadas por presuntos vínculos con delitos electorales. De ese total, 18 fueron dejadas en libertad, 9 permanecen a la espera de que se defina su situación judicial y una persona fue enviada a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre posibles irregularidades adicionales en el proceso electoral. La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que se han identificado inscripciones atípicas de cédulas en varios municipios del país, lo que podría indicar posibles intentos de alterar los resultados electorales.

Según explicó la funcionaria, en algunos municipios el número de cédulas inscritas supera los promedios poblacionales e históricos, lo que generó alertas ante las autoridades electorales.

“Hay varios municipios donde se ha identificado una inscripción irregular de cédulas que superan los promedios poblacionales y los registros históricos. Hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral tomar medidas y los casos fueron remitidos a la Fiscalía”, indicó Marín.

Entre las zonas donde se han detectado inscripciones anormales de cédulas se encuentran Tumaco, Catatumbo y otros municipios del país, lo que mantiene bajo alerta a las autoridades.

Finalmente, tanto la Policía Nacional, como los organismos electorales y entes de control, aseguraron que mantienen operativos de monitoreo y vigilancia en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar que las elecciones al Congreso se desarrollen de manera transparente, segura y democrática, evitando cualquier intento de compra de votos o manipulación electoral.