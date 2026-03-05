Bogotanos desesperados por los robos de camionetas reaccionaron y lograron frustrar un robo atacando a los ladrones

Momento en el que se frustra el robo de camionetas. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 5 de marzo de 2026)

En la últimas horas se conoció un nuevo video de las cámaras de seguridad del sector de Puente Aranda, en donde una vez más la banda dedicada al robo de vehículos apareció. En las imágenes se observa cuando intentaron llevarse una camioneta, pero la reacción de varios ciudadanos logran frustrar el intento.

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol reveló los detalles de lo que sucedió en este sector de Bogotá, en donde es muy frecuente que se registren este tipo de hechos.

También le puede interesar: Aparatoso accidente: camioneta atropelló a motociclista en vía de Usme, huyó del lugar y dejó botada la placa

Ciudadanos se enfrenta a banda de robo de vehículos en Bogotá

Todos los días se registra un robo a vehículos y en particular de camionetas, lo que ha despertado la desesperación de los bogotanos y quedó en evidencia con la última reacción que se vivió en la capital del país.

Lea también: Niño de 12 años fue engañado por delincuentes y le robaron todo lo de valor que tenía en la casa

Según relató el Ojo de la Noche, en la noche de este miércoles, 4 de marzo, llegaron a robarse una camioneta en el barrio Trinidad Galán en la localidad de Puente Aranda y con botellas y piedras los ciudadanos lograron frustrar el robo y los sacaron corriendo.

Puede leer: Denuncian que delincuentes están usando un perro de raza potencialmente peligrosa para robar en ciclorrutas

Los delincuentes atacaron a una pareja que había llegado hasta su casa, en manada retuvieron al papá, mientras la mamá cerró la puerta de la camioneta, entró a la casa y empezó a gritar.

Gracias a los gritos y la petición de ayuda desesperada, fue como logró alertar a los vecinos.

En otras noticias: Habitante de calle destruyó un TransMilenio luego que nadie le diera plata

Los habitantes del sector, sin dudarlo, salieron a las calles para ayudarlos y con lo que encontraron a su paso lograron frustrar el robo.

Pero este no fue el único caso, en el barrio La Pradera, otro sector de Bogotá, los ladrones de camionetas intentaron cometer otro hurto, pero se encontraron con escoltas de la UNP y a disparos lograron amedrentarlos.