Hombre falleció y dejó a 22 ‘perritos’ huérfanos en Bogotá

En una demostración de articulación institucional y compromiso con la fauna de la ciudad, la Alcaldía Local de Engativá, la Secretaría de Salud y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) han activado un plan de atención integral para 22 perros que quedaron desamparados tras el fallecimiento de su tenedor, el señor Iván Guevara.

La intervención, que cuenta con el apoyo fundamental de redes de proteccionistas locales, inició formalmente el pasado 28 de febrero. Durante las primeras jornadas, los equipos médicos realizaron valoraciones clínicas exhaustivas y procedieron con la desparasitación inmediata de todos los ejemplares. Según el reporte oficial, se mantiene un seguimiento diario sobre varios caninos que presentan cuadros de diarrea para estabilizar su condición de salud.

Más allá de la atención médica básica, el IDPYBA ha desplegado especialistas de su programa de comportamiento y enriquecimiento ambiental. El objetivo es evaluar el estado emocional de los animales, quienes enfrentan el impacto de la pérdida de su cuidador habitual. Veterinarios del área PYBA de la Alcaldía de Engativá continúan realizando tomas de muestras de sangre y exámenes coprológicos para monitorear la evolución de cada caso.

Como parte de la hoja de ruta establecida para garantizar su bienestar a largo plazo, las autoridades confirmaron que en los próximos días se llevará a cabo la esterilización de 15 de los caninos (8 hembras y 7 machos).

Este operativo conjunto reafirma el compromiso de Bogotá con la protección animal, destacando que la unión entre la administración pública y la ciudadanía es clave para responder ante situaciones de vulnerabilidad extrema.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lanzó una nueva jornada de esterilizaciones para perros y gatos en Bogotá durante el mes de marzo de 2026. El programa está dirigido principalmente a habitantes de los estratos 1, 2 y 3.

¿Cómo agendar el turno para la esterilización?

Cómo agendar : El proceso es digital a través de la página oficial del IDPYBAo presencial en los puntos SuperCADE .

El proceso es digital a través de la página oficial del IDPYBAo presencial en los puntos . Requisitos de la mascota: Tener entre 4 meses y 8 años de edad y contar con buena salud.

Tener entre 4 meses y 8 años de edad y contar con buena salud. Requisitos del dueño: Vivir en Bogotá y presentar un recibo de servicios públicos reciente.

Vivir en Bogotá y presentar un recibo de servicios públicos reciente. Preparación: La mascota debe cumplir un ayuno riguroso (8 horas para sólidos y 3 para líquidos) antes del procedimiento.

Esta iniciativa busca controlar la sobrepoblación animal y mejorar la salud de las mascotas, previniendo enfermedades como tumores e infecciones. Los turnos suelen agotarse rápido, por lo que se recomienda realizar el trámite lo antes posible.

>>> Esta nota fue realizada con IA y curada por un periodista <<<