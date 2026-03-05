Habitante de calle destruyó un TransMilenio luego que nadie le diera plata

Bus de TransMilenio fue destruido por habitante de calle. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 5 de marzo de 2026)

En las últimas horas se conoció el caso de un habitante de calle que en medio de la furia por no recibir ni una moneda decidió atacar y destruir el bus articulado de TransMilenio. El vehículo terminó con los vidrios totalmente destruidos.

Según conoció el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, reveló que la Policía Nacional confirmó que el habitante de la calle se subió al articulado a pedir plata y como no lo logró se enfureció y atacó el bus.

Habitante de calle en TransMilenio se enfureció porque no le dieron plata y rompió los vidrios del bus

Según conoció dicho medio, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura del sujeto, que al bajarse del bus logró romperle varios de los vidrios.

Al parecer, este habitante de calle es reincidente y ya es conocido porque se sube con frecuencia al sistema de transporte de Bogotá, pide plata y como no le dan reacciona violento.

El actuar del habitante de calle es recurrente y es que como no recibe ni una moneda, cuando se baja coge piedras y rompe los vidrios.

Según reveló el Ojo de la Noche, en este nuevo ataque rompió por lo menos siete vidrios de uno de los buses articulados del sistema de transporte de TransMilenio.

La teniente coronel, Maryam Moreno, le dijo al mismo medio que “Un hombre que momentos antes pedía dinero en el vehículo, descendió del mismo y ante la negativa de los usuarios causó daño a siete ventanas del articulado. Como consecuencia, las esquirlas hirieron a uno de los pasajeros. De manera inmediata y gracias a la oportuna reacción de los uniformados se logró ubicar al ciudadano señalado directamente por el conductor como el presunto responsable de los daños. El capturado, de 27 años, fue dejado ante la autoridad competente. Es importante resaltar que esta persona era reincidente en esta conducta”.