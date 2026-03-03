Niño de 12 años fue engañado por delincuentes y le robaron todo lo de valor que tenía en la casa

Niño de 12 años fue al encuentro con la delincuente a la que le entregó una maleta con todos los objetos de valor. (Foto: Captura de video el Ojo de la Noche de Noticias Caracol 3 de marzo de 2026)

En las últimas horas se conoció el caso de un niño de solo 12 años de edad, que fue víctima de los delincuentes, que lograron engañarlo y que accediera a entregarles todos los objetos de valor que tenía en la vivienda. El hecho se registró en Bogotá, en la localidad de Engativá.

Según relató el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, el robo se produjo luego que los delincuentes llamaran a la casa y el niño contestara el teléfono.

También le puede interesar: Exalcalde de Yopal ‘John Calzones’ le dio fuertes manotazos a un periodista y justificó la grave agresión

Delincuentes lograron engañar a un niño de 12 años para que entregara todos los objetos de valor de la vivienda

En la llamada, los delincuentes empezaron a sacarle información al niño sobre los papás, le dijeron que era una llamada del banco y así fue como lograron extraer los nombres.

Luego, le cambiaron la versión y asustaron al niño diciéndole que sus padres estaban detenidos y que si los quería rescatar y sacarlos de la cárcel debía entregar los objetos más valiosos que tenía en la casa.

Lea también: Denuncian que delincuentes están usando un perro de raza potencialmente peligrosa para robar en ciclorrutas

“Le hicieron varias llamadas telefónicas en el día, haciéndose pasar por el banco y aprovechando que era un niño le preguntaron por un adulto responsable, entonces dijo ‘no, no llega nadie, mi papá llega hasta por la tarde y mi mamá también’”, relató el padre del menor engañado.

Los delincuentes llegaron hasta a simular la voz del papá para que el niño de 12 años sacara los objetos más valiosos que tenían.

En otras noticias: “Es la expresión mafiosa de la sociedad”: Fajardo arremetió contra Abelardo y aseguró que no tiene experiencia para gobernar

“En la última llamada le dijeron que tenían al papá y a la mamá judicializados y secuestrados, que entonces tenía que sacar todo lo de valor y que tuviera. Hicieron la llamada y le dijeron ‘escuche, su papá está hablando acá’ ‘Oiga Mauricio le decimos a Juan Pablo que entre todo. Sí, sí, que entregue todo’”, contó el padre.

El niño hizo caso, metió todo en una maleta y se la entregó a una mujer que lo estuvo esperando en una esquina del sector.

Más noticias: Petro celebró golpe estratégico a “los narco grupos de Iván Mordisco” en los que se recuperaron menores de edad

“Nos tocó llevar el niño al psicólogo del colegio, parecía ido. No habíamos analizado en medio del susto, pero parece que es como si estuviera drogado. Al otro día nos tocó ir al colegio, hablar con los profesores, con todos y ha sido muy duro para nosotros porque es un niño de 12 años”, agregó.

Con las grabaciones de las cámaras de seguridad, se espera que las autoridades puedan dar con la banda dedicada a engañar a niños y personas mayores para despojarlos de sus pertenencias.