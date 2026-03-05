Aparatoso accidente: camioneta atropelló a motociclista en vía de Usme, huyó del lugar y dejó botada la placa

Esta semana se registró un grave accidente de tránsito que ha generado una ola de indignación por la reacción de uno de sus protagonistas. Los hechos se presentaron en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, donde una camioneta de placas blancas hizo un giro prohibido y terminó chocando contra una motocicleta.

El siniestro vial quedó registrado en una grabación de una cámara de seguridad que daba justo a la calle. Allí se observa que se trata de una vía doble. La camioneta blanca reduce su velocidad paulatinamente, se detiene y empieza girar.

Es evidente que el giro que pretendía hacer estaba prohibido, pero a la persona que iba condunciendo esto no pareció importarle. El problema es que se sale de forma muy brusca y un motociclista que venía conduciendo en sentido contrario termina chocando contra la parte delantera de la camioneta, pese a que intentó esquivarlo.

A la camioneta se le cayó la placa tras el accidente

Como producto del choque, el motociclista cae aparatosamente sobre su costado izquierdo y termina arrastrándose varios metros. El conductor de la camioneta no repara en el estado de salud del motociclista. Da reversa rápidamente, por poco atropella a un transeúnte, y luego huye en contravía del lugar donde se registró el accidente de tránsito. Atónitos, los testigos no pueden hacer otra cosa que quedarse mirando.

Mientras tanto, el motociclista que resultó herido se queda sentado en el piso. El conductor de la camioneta, sin embargo, cometió un error que permitió identificar sus datos: en el accidente la placa se desprendió de la parte delantera del vehículo. En redes sociales ha empezado a circular masivamente la placa blanca JRR887, de Mosquera.