Así operaba ‘El Obispo’, un narco colombiano que posaba como líder de resguardo indígena

Alias El Obispo ya había sido capturado en el 2023. (Foto: Cortesía Policía Nacional)

Alias El Obispo se camuflaba en ser indígena y ahora será extraditado

Un operativo de la Policía Nacional en el sur del país terminó con la captura de un hombre conocido con el alias El Obispo, que es señalado de integrar una red internacional de narcotráfico y que ahora es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Se trata de Adrián Nolberto Caicedo Villareal, quien fue detenido con fines de extradición en el resguardo indígena de Cuaspud, en el municipio de Carlosama, Nariño.

Alias El Obispo se hacía pasar como un líder indígena

Según reveló El Tiempo, el hombre, de 50 años y oriundo de ese departamento, es solicitado desde octubre de 2021 por la Corte del Distrito de Texas por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Según las autoridades, haría parte de una estructura criminal dedicada al envío de cargamentos de cocaína desde el suroccidente de Colombia hacia México y Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación conocida por las autoridades, ‘El Obispo’ integraba una red que movilizaba droga desde Nariño utilizando lanchas rápidas para transportarla hacia Centroamérica y posteriormente a territorio estadounidense.

Las investigaciones también señalan que algunos de los integrantes del grupo habrían utilizado su pertenencia a comunidades indígenas y el acceso a resguardos protegidos para facilitar las operaciones y evitar controles de la fuerza pública.

El caso también llamó la atención porque Caicedo Villareal ya había sido capturado en noviembre de 2023 por miembros de la Dijín. En ese momento fue dejado en libertad debido a que la autoridad tradicional del resguardo indígena de Cuaspud Carlosama lo reclamó para que cumpliera una sanción de 12 años y 5 meses por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Fuentes de la Policía en Nariño señalaron que el hombre salió posteriormente del territorio donde cumplía la sanción y, durante controles en el municipio de Carlosama, las autoridades detectaron que tenía vigente una solicitud de captura con fines de extradición.

Registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, indican además que ‘El Obispo’ figuraba con prisión domiciliaria y que la cárcel encargada de su vigilancia era el establecimiento penitenciario de Ipiales. Las autoridades también investigan si una propiedad que aparece a su nombre en ese municipio habría sido adquirida con recursos provenientes de actividades ilícitas.

En la acusación judicial, alias ‘El Obispo’ aparece junto a otros cinco presuntos integrantes de la misma red narcotraficante. Entre ellos está José Imbacuan Chung Ana, alias ‘El Indio’, quien sería el encargado de coordinar conexiones criminales desde Ecuador y de facilitar la salida de la cocaína desde Colombia.

Según la investigación, este hombre también habría participado en el ocultamiento de cargamentos de droga en resguardos indígenas y zonas protegidas de los departamentos de Cauca y Nariño para evitar la detección por parte de las autoridades.

La estructura criminal también estaría integrada por José Bayardo Rosero, conocido como ‘Bayardo’; Adriana Carmenza Cuastumal Yama, alias ‘La Mayor’; y José Daniel Mendigaño Moreno, alias ‘Tía’.

Tras su detención, alias ‘El Obispo’ será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía adelantará el proceso correspondiente para definir su extradición hacia Estados Unidos.