“Me crearon una cuenta en Tinder falsa”: María Fernanda Carrascal

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal aseguró que fue víctima de la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Tinder, en el que utilizaron una fotografía suya con el propósito, según dijo, de exponerla públicamente y generar controversia en redes sociales.

La congresista relató que el perfil utilizaba una imagen antigua suya y que el contenido buscaba ridiculizarla.

María Fernanda Carrascal denunció que le crearon una cuenta en Tinder para ridiculizarla

“Me crearon una cuenta en Tinder falsa con una foto mía de hace mucho tiempo. Crean la cuenta y decía, ‘27 años’. Era yo como en un espejo en vestido de baño. Una foto normal. Y la ponen, pero el mensaje que me ponen en ese momento es para hacerme avergonzar, es para mostrarme como, ‘No, ¿qué tal esto?’”, afirmó en medio de una entrevista publicada en Instagram @juguitodecalzón.

Carrascal explicó que decidió responder públicamente a la situación, lo que generó una reacción amplia en redes sociales.

“No me acuerdo exactamente qué escribieron, pero yo agarro ese mensaje, le respondo y la gente, miren, me empezó a defender todo el mundo. De derecha a izquierda de lo que sea, obviamente mi mensaje fue como, ‘Yo puedo hacer lo que se me da la gana’”, señaló.

Tras la polémica, la congresista dijo que aprovechó el momento para abrir un perfil real en otra plataforma de citas.

“Acto seguido hice una cuenta en Bumble. Aprovechando la fama, hice una cuenta en Bumble ya como congresista y puse, ‘Bueno, no estoy en Tinder, pero sí estoy en Bumble. De pronto coincidimos para tomarnos un café’”, relató.

Según contó, la publicación generó una alta interacción en redes sociales. “2 millones de visualizaciones, no sé, miles, como casi 20 000 likes, una cosa así, solo en X. Se disparó por todos lados, en los medios me hicieron algunas entrevistas y aproveché el momento pedagógico para decirle a la gente que las mujeres somos libres de hacer lo que se nos dé la gana con nuestros cuerpos”, afirmó.

Carrascal también comparó la reacción pública con la que reciben otros políticos hombres que usan este tipo de aplicaciones.

“Varios que estaban en política y que eran congresistas en ejercicio o acababan de serlo, tenían cuentas, a ellos nadie les dice nada. Y nadie les arma un escándalo porque estaban ahí. Y yo dije, ‘Pues soy congresista y tengo todo el derecho a estar en cualquier aplicación’”, agregó.

La representante confirmó que actualmente no tiene activas cuentas en aplicaciones de citas y que “En este momento yo no tengo en ningún lado. Sí estoy soltera. Estoy en campaña y dedicada a tener a mi bebecita también, que eso son dos tareas grandes”, concluyó.