Niño de 10 años quiso ver los aviones de cerca y encendió las alertas en el aeropuerto de Barranquilla

Niño dentro de la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. (Foto: Captura de video Blu Radio 4 de marzo de 2026)

Niño se metió a la pista del aeropuerto de Barranquilla

Un niño de solo 10 años, habitante de una de las viviendas de invasión aledañas al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, ingresó a la plataforma del terminal aéreo luego de romper una rejilla de la pista de aterrizaje.

El niño ingresó descalzo, vestido con una bermuda y una camiseta. Caminó primero por la zona lateral hasta llegar a un punto en el que se detuvo.

Niño rompió una rejilla para ingresar a ver aviones en el aeropuerto de Barranquilla

El sueño de ver a los aviones de cerca fue suficiente para que un niño burlara toda la seguridad del aeropuerto se quedara durante varios minutos en la pista de aterrizaje.

La Aeronáutica Civil informó que el incidente fue controlado de inmediato y no generó afectaciones para la seguridad aérea.

La Aeronáutica Civil confirmó que un menor de edad ingresó sin autorización a la plataforma del Aeropuerto Internacional en un hecho ocurrido el pasado 23 de enero.

“El pasado 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 18:30 horas, se presentó un ingreso no autorizado de un menor de edad en la parte occidental de la plataforma del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz”, indicó la Aerocivil a través de un comunicado.

De acuerdo con la Aerocivil, el menor fue detectado de manera oportuna por el personal de bomberos que realiza labores permanentes de vigilancia en la zona.

“El menor fue detectado de manera oportuna por el personal de bomberos que realiza labores permanentes de vigilancia en la zona. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente”, indicó la entidad.

Posteriormente, el menor fue trasladado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento correspondiente. Más tarde, la Policía de Infancia y Adolescencia logró ubicar a su madre, residente en un sector cercano a la base aérea, y se garantizó su retorno seguro al entorno familiar.

Según lo manifestado por el propio menor, su ingreso se habría producido por un sector contiguo a la base aérea y su intención era acercarse a los aviones.

Tras el incidente, el área de seguridad del aeropuerto, en coordinación con la base aérea y la empresa de vigilancia, realizó una revisión para identificar el punto de acceso y reforzar los controles existentes.

La Aeronáutica Civil explicó que como resultado de esta evaluación se adoptaron varias medidas, entre ellas el refuerzo del cerramiento perimetral, el incremento de la supervisión en los puestos de control y el fortalecimiento del sistema de videovigilancia con más cámaras y sensores de movimiento.

La entidad también aseguró que “la situación fue controlada de manera inmediata, no se registraron afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, y el menor en ningún momento sufrió daño alguno”.