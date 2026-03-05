Cinco niñas en pijama se escaparon de un hogar del Bienestar Familiar en Bogotá

Buscan a cinco niñas que se escaparon en pijama de hogar del ICBF. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 5 de marzo de 2026)

Este jueves, 5 de marzo, se conoció que cinco niñas menores de edad se escaparon de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, ICBF, en donde permanecían desde hacía varias semanas. el hecho se habría registrado sobre las 8 de la noche y solo hasta más de dos horas después fue que se les advirtió a los padres.

Una vez fueron avisados, los padres llegaron hasta el hogar, ubicado en Kennedy al sur de Bogotá, para buscar por el sector, pero no las encontraron.

También le puede interesar: Bogotanos desesperados por los robos de camionetas reaccionaron y lograron frustrar un robo atacando a los ladrones

Buscan a cinco niñas que se escaparon de un hogar del ICBF

Según conoció el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, luego de casi 12 horas que se reportó el hecho, las niñas no aparecen.

Además, indicó que aunque se han recibido reportes de que las han visto en algunos sectores, no han aparecido y aseguran que están en pijama.

Karen Gómez, madre de una de las niñas desaparecidas le dijo al mismo medio que “en la noche, yo ya estaba en mi casa, me llamaron a las 10:30 de la noche a decirme que Sara Nataly se evadió del centro, de la Fundación, ubicada en la localidad de Kennedy. Ella se evade y nosotros inmediatamente con mi mamá y mi hermano decidimos venir a la Fundación a preguntar cómo se fue, qué hizo”.

Gómez confirmó que en total del hogar se salieron cinco niñas, pero que en la institución no les dieron detalles de cómo fue que sucedió “llegamos y no nos dan la razón”.