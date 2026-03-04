Policía revela nuevos detalles de cómo fue el hallazgo de los 145 millones que transportaba escolta en La Guajira

Director de Policía de Tránsito aclaró cómo encontraron los 145 millones de pesos en carro de escolta

Este miércoles, 4 de marzo, la Policía Nacional entregó nuevos detalles sobre el procedimiento realizado en el departamento de La Guajira en el que fueron incautados 145 millones de pesos durante un operativo de control vial adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Jair Alonso Parra Archila, confirmó que el dinero fue encontrado durante una inspección a un vehículo y estaba oculto entre diferentes elementos dentro del automotor.

Comandante de Policía de Transporte confirmó cómo fue el hallazgo de los 145 millones de pesos

“La Policía Nacional de los colombianos se permite aclarar que en el procedimiento realizado en el departamento de La Guajira por parte de funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte donde se llevó a cabo la incautación de 145 millones de pesos y la captura de dos ciudadanos, este dinero venía distribuido en una bolsa plástica y en una maleta de viaje oculto dentro de prendas de vestir y zapatos tenis”, señaló el oficial.

Según indicó el coronel Parra Archila, el dinero estaba organizado en varios sobres que contenían información escrita a mano.

“El dinero venía distribuido en siete bolsas de manila. Esas bolsas de manila tenían escrito a mano datos como la persona a la que iba dirigido este dinero, el número de teléfono y el destino del municipio o corregimiento a donde presuntamente debería llegar el dinero”, afirmó.

Durante el procedimiento también fue hallado material de propaganda política dentro del vehículo, “igualmente en el baúl del vehículo venía propaganda política educativa a favor de un candidato del Senado”, agregó el oficial.

El coronel Parra Archila indicó que las autoridades avanzan en la verificación del origen y el destino de los recursos incautados. “Es importante resaltar que hemos contado con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de igual forma el área anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal. Los investigadores están recogiendo las evidencias y material probatorio que posteriormente nos pueda dar claridad cuál era el fin y el objetivo de este dinero”, concluyó.