Petro celebró golpe estratégico a “los narco grupos de Iván Mordisco” en los que se recuperaron menores de edad

Gustavo Petro, presidente de Colombia y el armamento incautado a las disidencias de Iván Mordisco. (Foto: Presidencia / Tomada @petrogustavo 3 de marzo de 2026)

El presidente Gustavo Petro este martes, 3 de marzo, publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que celebró un ‘golpe estratégico’ contra las disidencias de Iván Mordisco en zona rural de El Retorno, en el departamento de Guaviare.

Según el mensaje publicado por el mandatario, la operación fue desarrollada por la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, e incluyó un bombardeo seguido de acciones terrestres en la selva.

Petro celebró fuerte golpe contras las disidencias de Iván Mordisco

De acuerdo con el reporte preliminar compartido por el mandatario durante el operativo se recuperaron una gran cantidad de armamento y explosivos.

“Más de 25 fusiles recuperados, 5 ametralladoras M60, explosivos y miles de municiones”, escribió Petro en su cuenta de X.

El presidente también señaló que en medio de la acción militar fueron recuperados menores de edad, mientras que dos personas se entregaron voluntariamente y otras dos fueron capturadas por las autoridades.

“Se recuperaron menores, dos personas se entregaron y dos fueron capturadas”, agregó.

¿Dónde operan las disidencias de Iván Mordisco?

Las disidencias de Iván Mordisco son grupos armados ilegales surgidos tras el proceso de paz que llevó a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.

Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, fue uno de los primeros comandantes en rechazar ese acuerdo, optando por mantener armas y formar su propia facción al margen del proceso. Bajo su liderazgo se consolidó el denominado Estado Mayor Central (EMC), considerado la mayor de las disidencias de las FARC, con presencia en múltiples regiones del país, incluidos Guaviare, Vaupés, Meta, Caquetá, Valle del Cauca y Cauca, y con enlaces en redes de apoyo logístico y reclutamiento.

Estas estructuras han sido vinculadas por autoridades nacionales a una extensa hoja de violencia y crimen organizado: narcotráfico, reclutamiento forzado de menores, secuestros, homicidios y ataques contra comunidades indígenas y líderes sociales.

La Fiscalía General de la Nación emitió órdenes de captura contra Mordisco y otros cabecillas por presuntos delitos de genocidio contra el pueblo indígena nasa y otros crímenes graves cometidos en departamentos como Cauca, Caldono, Miranda y Jambaló, entre otros.

El Estado Mayor Central y otros grupos disidentes han reactivado escenarios de conflicto armado en varias zonas rurales del país debido a la lucha por el control territorial y de rutas de narcotráfico.

Estos grupos no solo enfrentan al Estado colombiano, sino que también participan en enfrentamientos con otras organizaciones armadas, como la facción de Calarcá, lo que ha provocado violentos choques y un alto número de víctimas en regiones clave como el Guaviare.