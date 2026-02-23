Alerta en Guaviare: emboscada dejó nueve soldados heridos y agudiza la crisis de seguridad regional

La violencia en el departamento del Guaviare tuvo una creciente este fin de semana, luego de una emboscada perpetrada presuntamente por las disidencias de las FARC en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare. El ataque armado dejó un soldado muerto y nueve heridos, quienes tuvieron que ser evacuados de emergencia hacia Bogotá ante la gravedad de las lesiones, evidenciando una agudización del conflicto que pone en alerta constante a los habitantes de esta región del país.

Lea también: Petro vinculó a Uribe con presuntos nexos con el Cartel de Medellín y lanzó reto ante la JEP: “Diga la verdad”

La forma violenta en que se realizó el ataque armado quedó reflejada en el parte médico, ya que luego de aterrizar en la rampa de la base aérea en la capital, los afectados fueron trasladados en un esquema de ambulancias al Hospital Militar Central. De acuerdo con la información confirmada por Caracol Radio, uno de los uniformados se encuentra en la unidad de cuidado crítico debido a la severidad de sus heridas.

Asimismo, el centro médico reportó que otros tres soldados requirieron ingreso inmediato a quirófano para intervenciones de ortopedia, mientras que los cinco restantes continúan bajo estricta observación multidisciplinaria.

En plena zona de combate la extracción de los soldados fue por medio de un operativo aeromédico de máxima urgencia. La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso de un avión C-295 para sacar a los militares del área. Sobre las condiciones del rescate para estabilizar a las víctimas, la institución precisó en un comunicado oficial:

“Para el cumplimiento de este tipo de misiones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana configura sus aeronaves con unidades de cuidado intensivo aéreo, integrando sistemas biomédicos, camillas especializadas y equipos de soporte vital, que permiten efectuar traslados masivos de pacientes en condición crítica”.

Tensión armada y zozobra de cara a las elecciones

Más allá de los heridos, la emboscada representa una grave alteración del orden público que impacta de manera directa a las comunidades de San José del Guaviare, quienes quedan atrapadas en medio de la confrontación territorial. Ante la magnitud de la emboscada, la cúpula de las Fuerzas Militares se trasladó al departamento para instalar un consejo operacional de urgencia y ordenó mantener la presión contra los frentes bajo el mando de alias Calarcá.

Esta escalada de los combates ocurre en un momento de alta vulnerabilidad social y política. Durante la reunión de los altos mandos, se tuvo que revaluar el dispositivo del ‘Plan Democracia’, una medida que confirma el riesgo latente sobre las garantías de seguridad en el territorio. Las autoridades ahora enfrentan el reto de controlar la ofensiva disidente para evitar que la población civil quede a merced de la violencia durante la próxima jornada electoral.