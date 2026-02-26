Sobre una casa cayó un dron cargado de explosivos, mató a una madre y a dos de sus hijos

Tres personas de una familia murieron en Segovia, Antioquia, tras caerles un dron con explosivos. (Foto: Tomada de Teleantioquia 25 de febrero de 2026 / Archivo)

Dron con explosivos cayó sobre una casa en Segovia y mató a una madres y dos de sus hijos

Un ataque con un dron cargado con explosivos dejó tres personas muertas y una más gravemente herida en la vereda La Jagua, zona rural del municipio de Segovia, en el Nordeste del departamento de Antioquia. Las víctimas pertenecían a una misma familia y según las versiones de las autoridades, no tenían relación con los grupos armados que se disputan el control del territorio.

Los hechos ocurrieron hacia las 7:00 de la mañana de este jueves, 26 de febrero, a unas cinco horas del casco urbano.

Dron cargado con explosivos cayó sobre una casa en Antioquia

De acuerdo con El Colombianos y los primeros reportes oficiales, una granada de mortero transportada por un dron cayó sobre la vivienda, provocando la muerte de María Cecilia Silva Silva y de sus hijos Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva.

Un cuarto integrante de la familia, un hombre de 50 años también hijo de la señora María Cecilia, resultó gravemente herido y fue trasladado en un vehículo particular al hospital San Juan de Dios de Segovia. Su estado es delicado y se evalúa su remisión a un centro asistencial en Medellín.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, aseguró que se trató de civiles ajenos al conflicto. “Es una familia, que nada tiene que ver con el conflicto, la cual sencillamente fue atacada con un dron. Desde este dispositivo sueltan un artefacto explosivo sobre una vivienda”, afirmó.

Las autoridades tratan de establecer si el ataque iba dirigido contra esa vivienda o si se trató de un error en la manipulación del artefacto. Según explicó el funcionario, los drones adaptados para transportar explosivos no ofrecen garantías de precisión.

“En esa confrontación los delincuentes envían un dron con un aparato para sujetar un explosivo y este se desprende. Eso no tiene mayor seguridad, porque un dron con un artefacto explosivo colgado se puede desprender y al ocurrir esto puede caer en cualquier parte”, señaló.

Desde mediados del año pasado, los ataques con drones se han vuelto recurrentes en Antioquia, tanto contra estructuras armadas como contra la fuerza pública y la población civil. Las autoridades han advertido que estos dispositivos son utilizados para lanzar explosivos y realizar sobrevuelos intimidatorios.

En el Nordeste antioqueño ya se había registrado un hecho similar el 29 de noviembre del año pasado, cuando un ataque con drones afectó una vivienda en la vereda Cruz Bajitales, en el municipio de Remedios, dejando 20 personas desplazadas, aunque sin víctimas mortales.

Tras el atentado en Segovia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó con dureza la política de seguridad del Gobierno nacional y expresó su solidaridad con las víctimas.

“¿A quién le cabe en la cabeza considerar que este gobierno ha logrado transformaciones para Colombia? Lo poco que habíamos alcanzado lo hemos perdido con sangre y dolor. Tres civiles fueron asesinados con explosivos lanzados desde drones en zona rural de Segovia: una mamá, dos de sus hijos y un tercer hijo permanece gravemente herido", dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

Además, arremetió contra el presidente de quien dijo que “negocia en Qatar con emisarios del clan del golfo y, en diferentes lugares de Colombia, con alias Calarcá. Esa es la llamada ‘paz total’: concesiones para los criminales y entierros para los civiles. Antioquia exige ofensiva militar sin titubeos, respaldo pleno a la Fuerza Pública y cero contemplaciones con los criminales“.